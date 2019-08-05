德州槍擊20死26傷…列為「國內恐攻」調查　檢察官：尋求死刑！

▲克魯修斯被控一級謀殺罪。（合成圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國德州大城艾爾帕索（El Paso）3日發生大規模槍擊案，造成20死、26傷。地方檢察官艾斯帕薩（Jaime Esparza）4日在記者會表示，槍手克魯修斯（Patrick Crusius）被控一級謀殺罪，將尋求判處他死刑，「生命的損失是如此大，我們確定在社區內從未見過這種情況。」

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《紐約郵報》報導，艾斯帕薩將尋求對展開大屠殺的克魯修斯判處死刑，同時，此案已被列為「國內恐怖攻擊」。槍手當時在德州一家沃爾瑪（Walmart）商店開槍，聯邦調查人員認為，他行動前先透過網路發布一份種族主義宣言。

相關人員正調查仇恨犯罪、國內恐怖主義的指控，這些罪名符合死刑條件。艾爾帕索警察局長艾倫（Greg Allen）表示，「目前我們沿著這條路走下去，情況變得更加穩固。」

▲德州沃爾瑪賣場發生無差別槍擊案，大批群眾聚守夜致哀。（圖／路透）



聯邦地區檢察官巴許（John Bash）表示，他一直在與美國司法部長巴爾（William Barr）密切討論，「我們與合作夥伴進行縝密調查，一項認真的調查，不過目標是對仇恨犯罪、可判處死刑的槍枝指控提起訴訟，我們正嚴肅考慮這些指控。」

墨西哥外交部長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）4日說明，德州槍擊案造成6名墨西哥人死亡、7人受傷，墨國政府正打算採取法律行動。他認為，對於在美國的墨西哥人來說，這是一種恐怖主義行為，墨國政府將調查是否有足夠證據，進一步要求引渡槍手，以便讓他在墨國受審。

CNN報導，美國當局尚未正式公開確認槍手身分，3名消息人士則透露，嫌犯就是21歲來自德州艾倫（Allen）的克魯修斯。當局仍在調查一份種族主義、反移民的文件，疑似由克魯修斯分享到討論區8chan，內容充滿白人至上的語言，同時攻擊拉丁裔族群，指責移民與第一代的美國人搶走工作。

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