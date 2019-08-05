槍手穿防彈背心「包緊緊」掃射…還有保護聽力裝備　30秒奪9命

▲監視器畫面顯示，貝茲靠近酒吧門口。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國俄亥俄州代頓（Dayton）4日發生大規模槍擊案，造成無辜的9人死亡。24歲的白人男子槍手貝茲（Connor Betts）當時全副武裝，他戴著面罩，穿起防彈背心，甚至還有保護聽力的設備，接著來到一家夜店外連開好幾槍，他射擊的30秒內就被警方擊斃。

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代頓警察署長比爾（Richard Biehl）表示，凌晨1時過後的槍擊案釀成9死（不含槍手），其中死者包括槍者妹妹；嫌犯使用點223口徑的步槍，裝有約100發子彈。諷刺的是，奪走他人性命的槍手自己卻配備齊全，還穿著防彈背心。

發生槍擊的俄勒岡地區（Oregon District）是許多居民享受夜生活的所在，周邊林立餐廳、酒吧等場所。比爾說明，當時酒吧準備關門，警官突然聽見槍響，看見一大群人奔跑，20秒後立刻與槍手對峙，「嫌犯第一次開槍的30秒內，他造成的威脅被（警方）消除了。」

▲貝茲。（圖／路透）



警方表示還不清楚貝茲的詳細動機，沒有證據表明這是一起仇恨犯罪。地方與聯邦執法人員搜查槍手家人位於貝爾布魯克（Bellbrook）的住處，這裡是代頓南邊郊區地帶。兩名聯邦執法部門人員告訴CNN，從槍手的文字可見，他對殺人有興趣，但初步評估，沒有涉及種族或政治跡象。

據了解，貝茲透過網路訂購槍枝，他當時朝著Ned Peppers酒吧前進，接著在外面開槍。代頓市長威里（Nan Whaley）表示，「槍手1分鐘內打死9人，傷害26人，我真的想知道那1分鐘怎麼了。」她質疑，美國今年發生250起槍擊案，為什麼代頓要承受。

貝爾布魯克警察局長多爾帝（Doug Doherty）已與貝茲的雙親聯繫，對方沒有準備談論家中兩名孩子死亡，「他們也是受害者。」事發當時，許多民眾目擊地上躺著屍體，全部人驚慌失措，甚至有人爆哭，尤其是慘遭波及的Ned Peppers酒吧，過往一直被視為安全又有趣的場所。

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