影／寶寶身上沾媽媽的血！德州夫妻「肉身擋子彈」護2個月兒　都中彈喪命

記者錢玉紘／綜合報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪在當地時間3日發生重大槍擊案，共造成20人死亡、26人受傷。其中兩名死者為一對夫妻喬丹與安德（Jordan and Andre Anchondo），兩人打算替女兒採買開學時的用具，卻遇上致命槍擊，媽媽喬丹為幫2個月大的兒子擋子彈，不幸身亡，爸爸同樣也中彈喪命。

請繼續往下閱讀...

▲喬丹與安德死於槍擊。（圖／翻攝自Daily Mail）

CNN報導，喬丹的姑姑泰莉（Elizabeth Terry ）提到，喬丹跟安德當時正在替參加啦啦隊的女兒購買開學要用的東西，不幸遇到槍擊，25歲的媽媽喬丹用肉身幫2個月大的兒子擋子彈，中槍後被送往醫院，但因為家人一直聯絡不上，加上死傷者眾多，資訊混亂，喬丹的家人來不及趕到，她孤獨地死在醫院。

原先報導指出，爸爸安德可能有希望還活著，但隨後泰莉確認，安德也死於槍擊中。泰莉表示，2個月大的寶寶在媽媽的懷中被發現，身上還沾著媽媽的血，送醫後發現，孩子的手指骨折，但沒有生命危險。

▲發生槍擊的沃爾瑪超市。（圖／路透）

泰莉難過說道，「為什麼父母到商場幫孩子買東西，最後卻要因為幫孩子擋子彈而死？很難想像這種事情會發生在自己家人身上。」喬丹的19歲妹妹（Leta Jamrowski）莉塔則表示，孩子能活下來都是託姊姊的福，「她用自己的命換兒子能活下去」。

安德在艾爾帕索當地開了一間機械用品店，夫妻倆除了嬰兒之外，還有兩個5歲和2歲大的女兒。家人形容，喬丹個性開朗，很喜歡笑，就像是家中的一道光，安德則是很有個性，充滿魅力的人，卻都雙雙死於槍擊中。



21歲白人男性克魯休斯（Patrick Crusius）在3日上午11點走進沃爾瑪超市，對著店內的顧客掃射，當時為周末下午，店內人潮眾多，顧客們驚慌逃竄。目擊者描述，「槍手憤怒向每個人開槍，一條走道接著一條走道。」

警方搜查克魯休斯的社群媒體言論後發現，他是一名白人至上主義者，犯案前幾小才在推特上宣稱反對種族混血，支持「把他們送回去」，同時是美國總統川普的支持者。除此之外，克魯休斯住在大約距離1000公里外的達拉斯，卻特地跑到有大兩墨西哥移民的邊境城市艾爾帕索行兇，犯案動機疑似與種族仇恨有關。

▼民眾到現場獻花致意。（圖／路透）