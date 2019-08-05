俄亥俄州酒吧周末夜遭血洗　24歲白人男開槍釀9死「親妹也射殺」

▲俄亥俄州一間酒吧4日凌晨發生槍擊，9人死亡。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

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美國本周末連續發生兩起大型槍擊事件，其中一起發生在俄亥俄州代頓鎮（Dayton）的酒吧外，槍手已確認是24歲的白人男性貝茲（Connor Betts），包含他在內，這起槍擊共有10人死亡，26人受傷，其中22歲死者梅根（Megan Betts）是槍手的親妹妹。



這起槍擊發生在當地時間4日凌晨1點多，地點在鎮上鬧區的「Ned Peppers」酒吧外，當時酒吧才剛剛結束營業，仍有許多民眾在裡面，貝茲拿著一把配備高容量彈匣的來福槍，內裝有大約100發「.223口徑雷明頓彈」，朝酒吧內掃射，他自己則穿著防彈背心以及防噪音耳罩。

代頓鎮警局局長拜賀（Richard Biehl）在記者會上表示，巡邏的員警聽到好幾聲槍響，並看到有大批民眾在逃跑，立即前去支援。貝茲在員警抵達前已經開了至少10幾槍，大約30秒後，員警就將槍手擊斃。有目擊者指出，槍手疑似還配備手槍，但拜賀未證實這個消息。

拜賀表示，這起槍擊共造成9人死亡，年紀最小的就是槍手22歲的妹妹梅根，最大的為57歲。在當天傍晚，梅根、貝茲以及另一名朋友三人一起搭車到附近，隨後梅根就跟哥哥分開，警方目前正在調查這段時間貝茲去了哪裡，開槍的動機是什麼，以及貝茲兄妹平時相處的狀況。

24歲的目擊者杭特（Graham Hunter）表示，當時他和朋友剛抵達「Ned Peppers」附近，看到所有人都在驚慌逃竄，「地上到處都是屍體，後來槍手被擊斃了，大家開始哭了起來」。杭特提到，市中心這一區本來是個安全又有趣的地方，大家都喜歡在周末晚上來這邊放鬆，享受餐廳與酒吧，沒想到會發生這樣的事。4日晚間有許多人帶著鮮花與蠟燭，來到市中心哀悼死者。

▲民眾至槍擊發生現場哀悼，舉牌表達支持。（圖／路透社）



CNN報導，槍擊發生後，警方獲得搜索令搜查貝茲位在俄亥俄州小鎮貝爾布魯克（Bellbrook）的家，其中發現貝茲的手寫作品，內容顯示他對殺人很感興趣，沒找到任何與政治或是種族相關的字眼。拜賀表示，目前警方還未找到足夠的資訊，來解答槍手殺人的動機。

代頓鎮鎮長威莉（Nan Whaley）在記者會上稱讚當地的員警們盡責保護市民，「槍手在不到一分鐘內就殺了9個人，並造成26人受傷，若是沒有這些警員，真的無法想像會發生什麼事」。她也譴責表示，「我們都必須正視這個問題，為什麼代頓鎮會變成美國今年第250起重大槍擊案的發生地點，沒錯，光是今年已經是第250起。」