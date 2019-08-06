2019年Q2全球最受歡迎品牌出爐　Gucci打敗Off-White重返冠軍寶座　

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知名時尚平台Lyst每一季度都會選出全球最受歡迎的20大品牌，而今年Q1的第1名寶座是由Off-White拿下，Gucci與Balenciaga（巴黎世家）分居2、3名，然而，時間到了8月，所以Lyst也公佈了Q2的名次，而下面帶各位一覽前3名吧！

第1名：Gucci

重返第1名寶座的Gucci，除了收入增長20％以外，Gucci還推出能夠體驗球鞋試穿的App以及Cruise系列，而以上的這些作為都幫助Gucci加速成為Q2最熱門的品牌。

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▲GUCCI推出AR試鞋App。（圖／品牌提供）

Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 下午 12:57 張貼

第2名：Off-White

雖然在Q2被Gucci擠下寶座，但Off-White也只下滑一個名次，而這其實都要歸功於和IKEA、Nike等品牌的聯名以及Virgil Abloh的個人影響力，才使得Off-White保住前2的位置。

Off-White™（@off____white）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 3 日 上午 3:09 張貼

Off-White™（@off____white）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 31 日 下午 7:04 張貼

第3名：Balenciaga

自開啟老爹鞋風潮以來，Balenciaga的聲勢一直高居不下，雖然後續推出的Track銷量沒有Triple S誇張，但成績也不算太差，並且Balenciaga的包款與服飾依舊強勢，所以才能連續2個季度坐落於第3名。

Balenciaga（@balenciaga）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 18 日 上午 6:58 張貼

Balenciaga（@balenciaga）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 26 日 上午 6:03 張貼

Balenciaga（@balenciaga）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 24 日 上午 9:22 張貼

另外，Q1與Q2的全球最受歡迎20大品牌中，其排名沒有太大的變動，差別只在於Alexander Mcqueen跌出榜單，取而代之的則是Moschino，而下方為完整的排名。

第4名：Valentino

第5名：Prada

第6名：Versace

第7名：Fendi

第8名：Stone Island

第9名：Nike

第10名：Saint Laurent

第11名：Vetements

第12名：Burberry

第13名：Dolce＆Gabbana

第14名：Givenchy

第15名：Palm Angels

第16名：Adidas

第17名：Moncler

第18名：Moschino

第19名：Yeezy

第20名：Balmain

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