記者詹雅婷/綜合報導

伊朗官方營運媒體英語新聞電視台(Press TV)4日表示,伊斯蘭革命衛隊(IRGC)於波斯灣扣押一艘外籍油輪,理由是此艘船隻向多個特定阿拉伯國家走私燃料。IRGC指揮官齊拉希(Ramezan Zirahi)表示,船上7名成員目前已被拘留。

另據伊朗學生通訊社(ISNA)的消息,該艘油輪在今年7月31日就已被當局扣押。

波灣局勢近期陷入緊繃,伊朗上月才剛違反國際法扣押一艘懸掛英國國旗的油輪。

#Iran confiscates foreign oil tanker in Persian Gulf smuggling fuel to some Arab states#OilTanker #PersianGulf #Breaking pic.twitter.com/Ztq7XLJN8m