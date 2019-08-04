聽到咀嚼聲就抓狂暴怒！　「恐音症」男4年沒跟家人講話

▲墨菲有嚴重恐音症，聽到許多特定都會暴怒。（圖／翻攝自Derrol Murphy臉書）

記者吳美依／綜合報導

來自美國聖地牙哥的墨菲（Derrol Murphy）具有嚴重的「恐音症（Misophonia）」，只要聽見咀嚼、清喉嚨或者按壓彈簧原子筆蓋的聲音，就會瞬間抓狂暴怒。他和前男友因此分手，4年無法和家人聚餐，但是已經逐漸學會和心理障礙共處，公開發聲希望引起更多人的重視。

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墨菲對於生活周遭的聲音非常敏感，聽見特定噪音就會忍不住情緒激昂，甚至當場勃然大怒，例如餐具碰撞聲、塑膠袋沙沙聲等等，「我已經超過10年沒去電影院，因為『打開食物包裝』的聲音會變成恐怖的導火線。」他許多段感情因此宣告破裂，「我不是一個具有攻擊性的人，但是那些噪音就是會惹怒我。如果我的約會對象咀嚼很大聲，我不得不走出去，否則臉上會立刻露出厭惡的表情，根本沒辦法掩飾。」

▲墨菲表示，咀嚼聲是其中一個最主要無法忍受的聲音。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

墨菲已經4年沒和家人說話，人際關係受到嚴重影響，「大部分的人都不了解，我也沒有辦法解釋。」他30歲太過沮喪，上網搜尋相關資料，才發現自己罹患恐音症，「這麼多年以來，我一直以為自己發瘋了。一點點小聲音就能瞬間勃然大怒。」

墨菲2年前開始和同事范恩（Kurt Vin）交往，對方非常體貼又能理解，還培養出「警告訊號」的默契，「范恩發現不對勁時，就會大叫然後摀住我的耳朵，接下來我就可以趕快從那種狀態中恢復。」

▲戴耳機聽音樂減緩症狀。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

墨菲現在每天強迫自己戴上耳機3小時，利用音樂或電視聲音分散注意力，藉此減緩症狀。他希望更多人對恐音症深入了解，用耐心陪伴患者面對無所不在的焦慮與恐懼，「要我們搞清楚發生什麼事情實在太難了，但是你沒看見不代表不存在。」

根據了解，恐音症患者聽見特定聲音時，容易引發激烈的負面情緒或生理反應，例如焦慮、恐慌、緊張、抑鬱，甚至極端憤怒。此症狀不屬於聽覺或精神疾病，目前還沒有太多相關研究，也沒有標準的診斷與治療方式。有些人認為，可以透過行為認知療法幫助患者減緩症狀。