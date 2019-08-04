終於圓夢！　法發明家2度挑戰「飛行滑板」橫越英吉利海峽成功

▲ 薩帕塔再度嘗試以「飛行滑板」橫渡英吉利海峽，這一次挑戰成功。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

40歲的法國發明家薩帕塔（Franky Zapata），4日再度挑戰以自製「飛行滑板」（Flyboard Air），來橫渡英吉利海峽（English Channel），在歷經了23分鐘的空中滑行，最後順利在英國的聖瑪格麗特海灣（St Margaret's Bay）降落，終於成功完成夢想，並獲得現場民眾的熱烈歡呼。

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根據《太陽報》報導，薩帕塔上個月25日首度挑戰以腳踩「飛行滑板」來橫渡英吉利海峽，結果卻在補充燃料時發生問題，最終以失敗收場。經過了上次的挫敗，薩帕塔4日捲土重來，於早上7點6分從法國北部城市桑加特（Sangatte）出發，以每小時87英里（約140公里）的速度，成功跨越21英里（約33.7公里）的英吉利海峽，在7點39分時於英國東南部肯特郡（Kent）多佛（Dover）的聖瑪格莉特灣降落。

▲ 薩帕塔的妻子克麗斯朵在聽見老公挑戰成功後，喜極而泣。（圖／路透）

平安落地後，薩帕塔喜極而泣的向圍觀的民眾揮手，並在事後受訪時表示，「我必須坦白說，這種感覺非常棒。這次的飛行沒有遇到任何問題，雖然現在身體很疲憊，但我真的很開心，我很感謝我的團隊，還有我的妻子。」

薩帕塔曾說過，「我們創造了一種全新的飛行方式，不需要使用翅膀或機翼，整個人就能像一隻鳥自在飛翔，體驗氣流穿過手指間的感受，這是許多人年少時都有過的夢想。」

這次成功橫渡海峽之後，他也提到，他希望自己的裝置有朝一日能夠進入到商業生產階段，並在法國的軍事能力上佔有關鍵的一席。