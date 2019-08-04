等電梯對到眼！　她出門上班慘遭噁男鄰居拖回家「性侵後勒死」

▲ 5旬女子只是出門上班，未料等電梯時遭人毒手。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓2018年發生一起離譜的凶殺案，一名住在共同住宅的4旬男子等電梯時偶然和正要出門上班的女性鄰居對到眼，竟突然色心大起，將女子強拖回自己家中性侵後殘忍殺害，被判處無期徒刑。

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綜合韓媒報導，大法院4日宣布，判處因違反性暴力犯罪處罰相關特例法、性侵後殺害等罪嫌被移送法辦的41歲姜姓男子無期徒刑。儘管姜男此前不服判決提出上告，大法院仍決定維持原審。

此外，大法院下令姜男須接受200小時的性暴力矯正課程。他的個資未來10年內將被公開在政府的「性犯罪者通知e」網站上，且10年內不得在兒少相關機構就業，30年內必須戴著電子腳鐐，以及接受10年的性衝動藥物治療。

住在釜山蓮堤區一棟別墅的姜男2018年5月某天出門買酒，在電梯前遇到正準備出門上班的50幾歲女性鄰居，將女子強拉進自己家中性侵得逞後將她勒死。

事實上，姜男此前便有3次性犯罪前科，刑期加總達到10年以上，直到這起案件發生的1年4個月以前都還戴著電子腳鐐，沒想到電子腳鐐才拿下不久便又犯案。委託專業機構進行精神鑑定後發現，姜男性慾過盛且屬精神病態高危險群，再犯可能性極高。