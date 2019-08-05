魯夫手上拿的是隱藏版！atmosＸ《航海王》聯名暗藏玄機　8／8準備開搶

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能夠連載超過20年的日本動漫，必定都擁有著龐大的人氣，才能使其延續這麼長一段時間，而《航海王》作為人氣超群的日本動漫，當然也能夠躋身連載20年的行列，所以今年為了慶祝動畫開播20周年，《航海王》特地找來日本元老級球鞋店atmos展開聯名企劃，其中，由atmos創意總監Hirofumi Kojima釋出的照片更是暗藏玄機。

▲《航海王》X atmos系列。（圖／翻攝自atmos）

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▲atmos創意總監Hirofumi Kojima，手上似乎拿著將要發售的鞋款。（圖／翻攝自atmos）

然而，此次由atmos設計的《航海王》系列商品，其品項包括2款T-Shirt以及黑、米2色的托特包，並且根據Hirofumi Kojima釋出的照片來看，似乎還會有一雙聯名鞋款的降臨，不過，因atmos保密工作到家，所以鞋款就連碟照都尚未出現。而2款T-Shirt的設計，分別為使用atmos Logo與《航海王》標誌的T-Shirt以及魯夫手拿鞋子的懸賞令T-Shirt。

▲Hirofumi Kojima還懸賞自己。（圖／翻攝自atmos）

▲使用atmos Logo與《航海王》標誌的T-Shirt。（圖／翻攝自atmos）

▲魯夫手拿鞋子的懸賞令T-Shirt。（圖／翻攝自atmos）

▲atmos字體托特包。（圖／翻攝自atmos）

完美將動漫結合球鞋元素的《航海王》X atmos系列，將於8／8在atmosアトモス プロペラ通り店搶先販售，後續則是於8／9登陸日本各大atmos門市以及官網，而懸賞令T-Shirt售價為日圓5,500元（約台幣1,600元）、atmos Logo T-Shirt售價為日圓5,000元（約台幣1,450元）、托特包售價為日圓3,500元（約台幣1,000元）。

除了atmos之外，其實《航海王》還有與運動品牌PUMA合作，而目的就是為了要慶祝動畫開播20周年以及劇場版電影《航海王：奪寶爭霸戰》的上映，不過，目前雙方只給出8／9的日期，並沒有透露太多相關資訊，有興趣的朋友，只需要再等幾天就能知道此次的聯名哦！

▲神秘的《航海王》X PUMA。（圖／翻攝自Twitter@PUMA_JPN）

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