裝逼哥自拍開1200萬藍寶堅尼　下秒打滑「整台車灌進樹叢」車頭扭成爛鐵

記者陳亭伃／綜合報導

社群網站興起後，不少人都喜歡在上面分享自己的生活，不管是一般人或是富二代，都有自己炫富分享的方式。日前一名男子就在Snapchat上面分享一段自己和朋友開著價值1200萬的藍寶堅尼狂奔在高速公路，沒想到下一秒疑似因為開車分心、加上氣候不佳，整台車衝進一旁的樹叢內，車頭幾乎全毀。

▲男子邊開車邊拍影片，最後藍寶堅尼直接進樹叢。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

根據英國《太陽報》報導，近日在網路上一段讓超跑迷相當心疼的影片，有兩名男子跟著朋友開著超跑在地板為濕的高速公路上狂飆，為了要去參加一場婚禮，副駕駛座的男子興奮的拿著手機到處自拍影片，還能看到駕駛相當專心地在開車。

這輛市價約1200萬台幣的藍寶堅尼「Huracan」超跑，是不少超跑迷的夢想，然而這兩位男子疑似因為開車分心，導致在影片的下一個鏡頭出現了跑車整輛衝進樹叢的畫面，車頭幾乎全毀。

警方到場時詢問了男子該輛超跑是否屬於他們，兩人立刻表示他們並非車主本人。影片上傳到網路上後，不少車迷直呼，「真的是太心痛了！」、「這若是車主本人看到應該會很想哭」、「維修費4顆腎不知道夠不夠！」