美國10大致命槍案洗牌！光是德州就有4起　血洗沃爾瑪列第8

▲ 美國德州西部艾爾帕索（El Paso）一家沃爾瑪（WalMart）商店發生槍擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國週末夜不平靜，繼德州艾爾帕索（El Paso）3日一間賣場發生20死26傷的大規模槍案後，在不到24小時內，俄亥俄州代頓市也爆出槍響。回顧美國史上單日死傷最為慘重的前十大槍擊案，光是德州佔了4個名額。

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以下為CNN整理的10大單日最致命槍擊案

1.賭城拉斯維加斯音樂節：58死

▲ 賭城拉斯維加斯槍擊。（圖／CFP）

2017年10月1日，64歲的槍手波德克（Stephen Paddock）在音樂節對面曼德拉灣飯店（Mandalay Bay）32樓的房間內，朝著底下參加演唱會的人群開槍，最後再開槍自殺。該起事件造成58人身亡，超過500人受傷，是美國史上最嚴重的槍擊事件。

警方在波德克犯案的飯店房間裡搜出23支槍，後來又在他的住處搜出19枝各種不同的槍枝，宛如小型軍火庫。

2.奧蘭多同志夜店「脈動」（Pulse）槍擊案：49死

▲ 倖存者走出警局放聲大哭。（圖／達志影像）

2016年6月12日，29歲的前保全警衛馬丁（Omar Mateen）闖進位在佛州奧蘭多（Orlando）的「Pulse」同志夜店，開槍射擊裡面的人，一共造成49人死亡，最後他被到場的員警擊斃。馬丁是美國公民，在犯案前宣稱自己曾受到伊斯蘭國（IS）聖戰士的號召，這起事件被視為是針對同性戀的「仇恨犯罪」。

3.維吉尼亞理工學院校園喋血案：32死

▲ 犯下32人死亡，維吉尼亞理工學院槍擊事件的韓裔學生趙承熙。（圖／翻攝自YouTube）

2007年4月16日，23歲韓裔學生趙承熙當年3月買了2把手槍，當天早上先在宿舍內殺了2名學生，接著闖進教學大樓，朝4間不同的教室開火，造成26名學生和5位教授身亡，最後舉槍自盡。

事後，美媒公布趙承熙寄的自拍影片和文字聲明，研判動機是對因為對社會抱有不滿，且至少在6天前就已經規劃預謀犯案。

4.康乃狄克州桑迪胡克小學槍擊案：26死

▲ 康乃狄克州小學槍擊案震驚全世界。（圖／達志影像／美聯社）

2012年12月14日，身穿防彈背心的20歲男子蘭薩（Adam Lanza）闖進康乃狄克州的珊迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School），先是打破前門辦公室的玻璃闖入校園，接著槍殺20名年僅6、7歲的兒童及6名學校職員，隨後自殺身亡。

5.德州薩瑟蘭泉鎮第一浸信會教堂：26死

2017年11月5日，26歲槍手凱利（Devin PatrickKelley）開槍殺死26名信徒，另造成20人受傷。這是德州史上最致命的大規模槍案。

6.德州露比餐廳慘案：23死

1991年10月16日，德州基林鎮（Killeen）35歲喬治亨納德（George Hennard）駕駛卡車，蓄意撞破盧比自助餐廳（Luby's Cafeteria）牆壁並下車掃射，隨後開槍自殺。這起事件造成23死27傷，外傳槍手犯案當下曾怒吼「婊子」，嚴重歧視女性、黑人、同性戀者。

7.加州聖思多羅麥當勞大屠殺：21死

1984年7月18日，41歲兇嫌休伯蒂（James Huberty）槍殺21名成人與孩童，另有19人受傷。在與警方僵持1小時後，休伯蒂被警方擊斃。

8.德州沃爾瑪掃射案：20死

▲德州沃爾瑪賣場槍擊，網傳槍手畫面。（圖／翻攝自推特）

2019年8月3日，21歲男子克魯休斯（Patrick Crusius）手持疑似AK-47長槍闖入賣場隨機掃射，讓許多前來幫即將開學的孩子採買各種物品的家庭受到極大驚嚇。據瞭解，當時賣場內約有1000人至3000人不等，處於客滿狀態。警方目前已逮捕克魯休斯，且調查人員也已與他展開對話以便釐清犯案動機，但當局尚未正式將他起訴。

9.德州大學奧斯汀分校血案：18死

1966年8月1日，前美國海軍陸戰隊士兵惠特曼（Charles J. Whitman）當天殺害他的母親及妻子後，闖入大學塔樓開槍掃射，造成16死30傷。隨後，他被員警馬丁內斯（Ramiro Martinez ）及邁科伊（Houston McCoy）擊斃。

10.佛州高中校園槍擊案：17死

2018年2月14日，一名被佛州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）退學的克魯茲（Nikolas Cruz）返校掃射，17名師生魂斷槍下。

▼ 美國佛州槍擊案監視器畫面曝光。（圖／路透社）

▼ 槍擊案兇手克魯茲（Nikolas Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）