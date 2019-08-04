從剛果回來…日本70歲婦高燒39.2度　可能感染伊波拉

▲剛果戈馬（Goma）處理伊波拉的醫護人員身穿防護衣。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

日本埼玉縣有一名70多歲的婦女7月31日從剛果回來，卻突然開始發燒，體溫高達39.2度，疑似感染伊波拉病毒（Ebola Virus）。厚生勞動省表示，雖然還無法確定病患是否真的被感染，但目前已經實施隔離治療，也在首相辦公室成立緊急應對小組，全面執行防疫工作。

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根據《海峽時報》報導，婦女3日凌晨起突然高燒不退，體溫從38.2度爬升到39.2度。她的瘧疾檢驗呈陰性，A型流感檢驗呈陽性，被緊急送往國立傳染病研究所（National Institute of Infectious Diseases）住院隔離。當局表示，雖然還無法確定病例，但如果真的感染了伊波拉，延遲就醫可能致命。

▲剛果伊波拉疫情蔓延。（圖／路透）

厚生勞動省今（4日）聲明，婦女在剛果旅遊期間並沒有與患者接觸，回國以後也遵照防疫措施，每天測量2次體溫持續追蹤，一發現異常現象，就快速地通報當局。政府也表示，已經加強防疫措施，避免第二例發生，「伊波拉只有在症狀出現以後才具有傳染性，因此與婦女共搭同一班飛機的旅客，受感染風險非常低。」

根據了解，伊波拉病毒的症狀和A型流感、瘧疾相似，包括高燒、偏頭痛、肌肉疼痛、喉嚨痛和嗜睡，進一步可能發展成嘔吐、腹瀉、胸腹疼痛，甚至出現瘀青或不明出血。它的潛伏期大約2到21天，透過血液、體液直接或間接接觸傳染，目前尚未發現飛沫、空氣或蚊蟲的感染途徑。