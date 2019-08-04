美大兵「拔槍護孩」被封英雄！憶逃離沃爾瑪大屠殺：盡全力讓孩子安全

▲ 歐克利現年22歲，出身於軍事世家，他的父親格倫登（Glendon Oakley Sr.）在服役31年後，於2011年退休。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州沃爾瑪賣場3日的無差別槍擊案，奪走至少20條寶貴性命。但在這場大屠殺當中，有名正在休假的美國大兵被封為「英雄」，因為他在得知消息後，在不到幾分鐘的時間內，在一片混亂的情況下，以冷靜思緒與行動，救出一群當時身邊沒有成年人陪同的孩子。

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▲ 現年21歲槍手克魯休斯（Patrick Crusius）已被逮捕。（圖／翻攝自推特）

綜合CNN等外媒報導，美國陸軍士兵歐克利（Glendon Oakley）當時正在案發現場不遠處的Cielo Vista購物中心內的運動用品店，但一名小孩突然衝進店家，警告在場的店員及正在購物的客人們，此時此刻的沃爾瑪賣場有個槍手。

根據歐克利的說法，當時大家並沒有把孩子的說詞放在心上，因為小朋友的年紀太小，且大家身處的位置並非沃爾瑪，而是另間購物中心。但他約在5分鐘後走近沃爾瑪時，現場傳出陣陣槍響，且看到群眾驚慌逃竄且放聲尖叫，而身上剛好帶著槍的他，腦中第一時間浮現的想法，就是跟著其他人前去停車場，保護他們。

▲▼ 警方表示，案發當下，賣場內的顧客數有上千人。（圖／路透）

「我在軍隊服務，當我聽到槍聲時，我們已被訓練成『思緒敏捷』的行動模式：也就是拿起武器，快速思考，尋找掩護，盡我所能的做出可以做的事情」，歐克利坦言，「但當時很多孩子在沒有父母陪同的情況下到處亂跑，所以我當時唯一想到的，就是盡可能多接一些孩子（到安全的地方）。」

據瞭解，當時約有13名孩子沒有大人在旁保護。歐克利表示，他先接了3個孩子，另名男子也把3名孩子帶去安全的地方，低下頭並以最快的速度帶著孩子們逃跑。

警方表示，案發當下，賣場內的顧客數介於1000至3000人，員工則約有100人。根據警方的最新數據，這起無差別槍擊案的死亡人數為20人，另有26人受傷。

▼ 大批群眾聚集艾爾帕索高中進行守夜活動。（圖／路透）