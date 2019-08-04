起飛前2機師「酒測都沒過」…　聯合航空震怒立刻逮捕：對酒精零容忍！

▲酒測未通過的2名機師有可能會面臨入獄。（示意圖／路透）



實習記者黃可昀／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines ）3日傳出一架航班竟有2名機師酒測沒通過，當場遭到逮捕並拘留，原定的班機也只能取消。2名違反運輸安全法的飛行員將在8月6日出庭受審。聯合航空對此表示，「我們對酒精是採取嚴格的零容忍態度」。

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據《太陽報》報導，這架UA162航班原定從蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）飛往紐澤西紐瓦克（Newark），但早上9點起飛以前突然被宣布取消，因為該航班45歲和61歲的機師在7點35分接受酒測時，被檢驗出有酒精反應，立刻就被警方逮捕。

▲飛機起飛前，飛行員都會先接受酒精測試。（示意圖／達志影像／美聯社）



聯合航空聲明提到，公司要求「所有機組人員的狀態都要達到最高標準」，以確保乘客飛行安全，對於酒精絕對是零容忍。

此外，聯合航空2016年8月27日也發生機師酒測未通過事件，當時45歲的機師利柯納（Carlos Roberto Licona）被判處15個月有期徒刑，35歲副機師格雷本茨（Paul Grebenc）則被判入獄10個月。

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