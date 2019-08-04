拚2020「醫療保健」是關鍵　川普政府最快9月公開健保政策

▲ 川普預計推出健保方案以拉抬選情。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將於2020年11月舉行，民調顯示，醫療保健是選民在大選前最關心的問題。《華爾街日報》（WSJ）3日報導，美國總統川普（Donald Trump）政府正考慮將健保政策當成2020競選連任的策略之一，最快9月就會公開。

請繼續往下閱讀...

WSJ援引匿名消息人士說法指出，前總統歐巴馬（Barack Obama）的《平價醫療法》（Affordable Care Act，又稱「歐巴馬健保」）在法庭上受到共和黨人質疑，因其可能包括對有病史的人提供保險及多種保險方案可選；而川普政府的健保計畫將為歐巴馬健保提供一種替代方案。川普目前尚未簽署這項初步計畫，當局正持續商討細項及公布的時機。

角逐民主黨總統候選人資格的民主黨人也將注意力集中在健保問題上，針對美國醫療保健體系改革方向進行辯論。部分候選人提議廢除私人保險，支持由政府經營的計劃，又稱為「全民醫療保險」（Medicare For All），與台灣的全民健保相似；也有人支持更溫和的改革。

川普6日將在素有「大型退休社區」之稱的佛羅里達群村（The Villages in Florida）進行演說，為他任內對支持及改善醫療保險的努力發表談話。一名白宮官員表示，川普預計在停留佛州期間簽署一項健保相關的行政命令，但拒絕透露細節。此前《路透社》曾報導，川普正考慮簽署行政命令，以降低出售給聯邦醫療保險及其他政府項目的品牌處方藥價格。