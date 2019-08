80歲囤積症婦「眼鼻口被啃成空洞」　死屍筆直坐垃圾堆中

▲骷髏。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

美國底特律有一名80歲婦人莎莉(Sally Honeycheck)去年感恩節前後失聯2周,被發現時屍體直挺挺地坐在椅子上,臉卻已經被寵物羅拿威犬和老鼠啃食精光,雙眼、鼻子和嘴巴都不見,只剩下4個空洞。她的表妹琳達(Linda Kajma)表示,無法想像表姐竟然是一位重度囤積症的患者。

根據《底特律自由新聞》報導,莎莉被發現時,四周堆著高度1英尺(大約為30公分)的空沙丁魚罐頭、外賣袋子與賀卡,牆上塗滿動物糞便,床墊被老鼠咬壞,電器破裂的碎片散落一地。她的屍體筆直坐在藍色尼龍材質的折疊椅上,五官幾乎已經被啃食殆盡,剩下幾個空洞。

根據了解,韋恩縣(Wayne County)法醫判斷,莎莉自然死亡大約三周,屍體有很大一部分遭到動物啃食。警方推測死屍可能是被老鼠和莎莉的愛犬「傑克」吃掉,但是他們破門而入時,狗狗已經在另外一個房間死去。

琳達表示,剛看見莎利屍體的時候,還以為是萬聖節惡作劇,大喊「太變態了吧!」她說,雖然知道囤積症是一種疾病,但從來不曉得表姐居住在如此惡劣的衛生環境之中,屋內髒亂的程度「簡直無法形容」,「沒有人應該這樣生活,也沒有人應該這樣死去。」

琳達接受採訪時表示,莎莉和妹妹洛琳(Lorraine)住在這棟房子將近70年,平時幾乎都在種植花草、蒐集棒球紀念品,也很喜歡購物,家中堆滿一箱箱的衣服、化妝品跟珠寶。她曾經懷疑這一對姐妹有囤積症,「如果只是在街上遇到某個人,你永遠都不會發現。如果只是看著房子外觀,永遠不會察覺夢魘就在裡面。」

《每日郵報》報導,當地醫院11月10日接到電話,出動救護車將中風的洛琳送醫,他們環顧居家環境以後,設法把莎莉也帶回醫院,但是對方堅持拒絕,以「要回家餵狗」為由,自行出院。據悉,莎莉去年10月最後一次被鏡頭捕捉到,當時她看起來非常開朗、有活力,還出席參加教堂募款活動。