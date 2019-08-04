影／秀9槍拼字TRUMP！德州商場槍手推特按讚…宣言怒批拉丁裔移民

記者吳美依／綜合報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪超市於當地時間3日中午傳出槍擊事件，目前造成至少20死40傷。網友發現，21歲主嫌克魯休斯（Patrick Crusius）在推特上，對於用槍枝拼出TRUMP字樣的照片按讚。據悉，警方發現兇手曾經發表宣言批評拉丁裔人士，研判攻擊動機與種族仇恨相關。

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▲槍手曾經對這張用槍拼出Trump字樣的照片按讚。（圖／翻攝自Twitter@adamcbest）

Not going to name who El Paso officials are saying the shooter is by name, because screw giving that monster any publicity, but a tweet featuring this disturbing image is one of the few things he liked from what appears to be his Twitter profile. pic.twitter.com/BYFWoWFshO

演員貝斯特在貼文中表示，不想要透過任何方式讓兇手獲得曝光率，「但是，這一張令人不舒服的照片，是他在推特個人檔案中少數喜歡的東西。」畫面中，各種型號的槍枝排列在地毯上，組合排出總統川普的姓氏TRUMP。

▲美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日遭到槍手血洗，至少20死。（圖／路透）

綜合外媒報導，克魯休斯來自達拉斯艾倫（Allen）地區，被認為是一名孤僻的「問題少年」，2016年時登記投票，但並無透露明顯黨派立場。他曾在匿名論壇《4Chan》上發表一分宣言，譴責拉丁裔人士和科技自動化造成的失業問題，還提到白人至上主義以及紐西蘭基督城的清真寺槍擊事件。

▲艾爾帕索警方已將兩名嫌犯拘捕到案。（圖／路透）

艾爾帕索警局局長艾倫（Greg Allen）在記者會上也提及這一分宣言，認為犯案動機應該與仇恨有關。他說，克魯休斯主動棄械自首，其他細節仍在調查當中，「這個人受到正當程序的保障，我們現在不想要做出任何聲明。」公共情報警長戈梅茲（Robert Gomez ）則表示，他相信總共只有2名嫌犯，但是另一人與案情的關聯還不太清楚。

德州州長阿博特（Greg Abbott）承諾，將會致力於投入資金修訂相關法律，「對於任何暴力或槍擊暴力事件而言，心理健康都是很重要的因素。」

克魯休斯曾經就讀的學校柯林學院（Collin College）在聲明中表達悲傷和恐懼，「我們已經準備好與州政府與聯邦機構合作，展開全面調查。我們與所有德州居民同在，向受害者與他們的親友表達最由衷的哀悼與關心。」