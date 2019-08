影／秀9槍拼字TRUMP！德州商場槍手推特按讚…宣言怒批拉丁裔移民

記者吳美依/綜合報導

美國德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪超市於當地時間3日中午傳出槍擊事件,目前造成至少20死40傷。網友發現,21歲主嫌克魯休斯(Patrick Crusius)在推特上,對於用槍枝拼出TRUMP字樣的照片按讚。據悉,警方發現兇手曾經發表宣言批評拉丁裔人士,研判攻擊動機與種族仇恨相關。

▲槍手曾經對這張用槍拼出Trump字樣的照片按讚。(圖/翻攝自Twitter@adamcbest)

Not going to name who El Paso officials are saying the shooter is by name, because screw giving that monster any publicity, but a tweet featuring this disturbing image is one of the few things he liked from what appears to be his Twitter profile. pic.twitter.com/BYFWoWFshO

演員貝斯特在貼文中表示,不想要透過任何方式讓兇手獲得曝光率,「但是,這一張令人不舒服的照片,是他在推特個人檔案中少數喜歡的東西。」畫面中,各種型號的槍枝排列在地毯上,組合排出總統川普的姓氏TRUMP。

▲美國德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪賣場3日遭到槍手血洗,至少20死。(圖/路透)

綜合外媒報導,克魯休斯來自達拉斯艾倫(Allen)地區,被認為是一名孤僻的「問題少年」,2016年時登記投票,但並無透露明顯黨派立場。他曾在匿名論壇《4Chan》上發表一分宣言,譴責拉丁裔人士和科技自動化造成的失業問題,還提到白人至上主義以及紐西蘭基督城的清真寺槍擊事件。

▲艾爾帕索警方已將兩名嫌犯拘捕到案。(圖/路透)

艾爾帕索警局局長艾倫(Greg Allen)在記者會上也提及這一分宣言,認為犯案動機應該與仇恨有關。他說,克魯休斯主動棄械自首,其他細節仍在調查當中,「這個人受到正當程序的保障,我們現在不想要做出任何聲明。」公共情報警長戈梅茲(Robert Gomez )則表示,他相信總共只有2名嫌犯,但是另一人與案情的關聯還不太清楚。

德州州長阿博特(Greg Abbott)承諾,將會致力於投入資金修訂相關法律,「對於任何暴力或槍擊暴力事件而言,心理健康都是很重要的因素。」

克魯休斯曾經就讀的學校柯林學院(Collin College)在聲明中表達悲傷和恐懼,「我們已經準備好與州政府與聯邦機構合作,展開全面調查。我們與所有德州居民同在,向受害者與他們的親友表達最由衷的哀悼與關心。」