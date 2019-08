德州21歲槍手竟是「超激進川粉」　推文寫：西班牙裔入侵！秒衝賣場犯案

記者陳亭伃/綜合報導

美國德州當地時間3日上午在沃爾瑪賣場發生槍擊案,一名槍手持疑似AK-47長槍掃射,造成至少20人死亡、26人重傷,事態嚴重當地警方立刻在推特上要求民眾盡可能待在屋內。主要槍手現已遭到逮捕,根據警方調查,槍手恐怕是因為「種族仇恨」問題才大肆濫射。

請繼續往下閱讀...

▲主嫌被監視器清楚拍下,不排除是因為種族仇恨犯案。(圖/推特)

綜合外媒報導,主要槍手為21歲男子庫魯休斯(Patrick Crusius)住在達拉斯北部郊區。當時庫魯休斯拿著步槍從賣場進入,頭上還戴著耳機跟耳罩,甚至在還沒有進到賣場內,庫魯休斯就已經在場外射殺許多募款的成人與孩童。

▲現場民眾躲在遮蔽物中,希望可以逃過槍林彈雨。(圖/路透社)

據悉,庫魯休斯似乎是川普的粉絲,在犯案前就已經在推特上提到「西班牙裔入侵德州」作為濫殺案的凱開場白。而他所住的達拉斯,距離案發現場約9小時車程,該地方就有大量的西班牙裔人口。警方在逮捕庫魯休斯時,雙方並沒有駁火,他自動放下武器投降。

艾爾帕索警察局局長艾倫表示,當局認為這起案件與潛在的仇恨犯罪有關,但詳細動機還需要調查。執法部門也有掌握到嫌犯所寫的犯案宣言,將進一步詢問主嫌與另外兩名嫌犯。

Blood needed urgently. Multiple injured transported to various hospitals. Blood donation centers Vitalent Blood Services at 424 s Mesa Hills and 133 N Zaragoza