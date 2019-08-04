男憂鬱症求救…逮捕過程中亡　警見他沒呼吸大笑：該起床上學囉

▲坦帕最後死亡。（圖／翻攝自YouTube／The Dallas Morning News）



記者丁維瑀／綜合報導

美國德州達拉斯市（Dallas）3名警察2016年逮捕疑似有著心理問題的男子坦帕（Tony Timpa），對方在被壓制的過程中尖叫「你會殺了我」，隨後死亡。如今，媒體公開警方制伏男子的畫面，儘管男子很不舒服，甚至沒有再說話，警察卻不斷嘲弄他，還說「醒醒」、「我不想上學啦」、「媽媽，再讓我睡5分鐘」。

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CNN報導，最新曝光的影片可見，32歲的坦帕當時苦苦哀求警察讓他離開，幾分鐘後他停止呼吸、失去意識；然而，警方卻完全不重視，反而嘲諷坦帕睡覺在打呼，更數度爆出笑聲，「該上學囉」、「起床」、「媽媽我不想上學」、「我們做了早餐，炒蛋，你的最愛，還有鬆餅」、「第一天不要遲到」。

達拉斯市以及警察部門起初都反對公布影片，反而援引一項正在進行的調查，可見3名警官起初受到指控，接著案件又撤銷。不過，德州聯邦地區法官戈比（David C. Godbey）本周做出對坦帕家人有利的裁決，他認為，在公民與執法單位之間，大眾必須知道真相是什麼，相關單位不該隱瞞。

達拉斯警察局拒絕回應CNN的提問，聲稱礙於法律因素，無法評論警察的行動。坦帕家族的律師則提供CNN兩部影片，分別為27分鐘與18分鐘，可見警方當時的舉措。

坦帕的家人已向達拉斯市與其他警官提出訴訟，指控警方過度使用武力，「沒有任何理性的警察會相信那樣使用武力是正當的。」該家族認為，達拉斯市與警局都試圖隱瞞真相。

回到2016年8月10日，坦帕先在一處停車場打給醫療人員，他說自己患有思覺失調症與憂鬱症，他沒有服藥。法庭文件指出，警方來到現場前，坦帕先被一名保全控制行動並上銬。

警方2017年12月發布新聞稿指出，坦帕行為不檢點而遭逮捕，「過程中，他很好鬥，充滿攻擊性，他的身體被壓制，隨後（醫療人員）宣布死亡。」相關報告顯示，坦帕死於心臟驟停，其次原因是古柯鹼造成的毒性，以及被逮捕時的身心壓力。

坦帕的母親日前在記者會表示，她不斷想起兒子在影片中的叫聲，「這是為何我再也睡不著，聽到我兒子尖叫、哭泣，真的很艱難。自從我第一次看到（影片），我就很想公布，這是我自己的惡夢。」