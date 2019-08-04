子彈用完才停止掃射！沃爾瑪賣場無差別槍擊46死傷　川普發推特怒嗆

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日遭到血洗，造成至少20人死亡，其中3名罹難者為墨西哥籍。外傳槍手當時走進賣場後，沿著商品架一排排掃射，時間達20分鐘，疑似在子彈用盡才停止射擊。除了沃爾瑪執行長麥克米倫已對此做出回應外，美國總統川普也在推特二度發文，強調沒有任何藉口可以用來正當化奪走無辜人民性命的舉動，這是一種「膽小怯懦」（cowardice）的行為。

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▲ 槍手當時進入賣場時，手持長槍。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 事發後，除了警方之外，聯邦調查局（FBI）與菸酒槍砲及爆裂物管理局 （ATF）也派員抵達現場，而賣場內的人則是高舉雙手步出戶外。（圖／路透）

綜合CNN等外媒報導，現年21歲槍手克魯休斯（Patrick Crusius）持AK 47步槍闖入賣場掃射，現場槍聲大作，許多當時在賣場裡的人紛紛躲到桌下。根據目擊者證詞，當時有人頭部中彈，且許多顧客都受了傷，身上衣物沾滿血跡。如今現場畫面一一曝光，且根據當地警方首長艾倫（Greg Allen）的說法，兇嫌可能是因為仇恨而發動襲擊。

▲ 許多當時在賣場裡的人紛紛躲到桌下。（圖／路透）

“Hands up! Hands up!”



Videos show people being evacuated from the Cielo Vista Mall in El Paso, Texas amid the mass shooting at a Walmart that killed at least 20 people and left more than two dozen others injured. https://t.co/WG7XeQua9n pic.twitter.com/tyuatkD2up

事發後，距離案發地點約24公里處的另間沃爾瑪賣場3日暫停營運，讓員工先行返家，而當地警方則在該區域展開巡邏行動。目前墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）已在推特證實有3名墨西哥公民遇害；墨西哥外交部則表示，另有6名墨西哥人也受傷。

Lamento los hechos ocurridos en El Paso, Texas, pueblo vecino y hermano de Ciudad Juárez y de nuestra nación. Envío mis condolencias a los familiares de las víctimas, tanto estadounidenses como mexicanos.



La SRE y nuestro consulado están actuando y brindando apoyo. pic.twitter.com/5099IP5i1m

對此，沃爾瑪公司總部稍早在推特發文，證實公司已與警方展開合作調查，「讓我們為受害者、社區、同事及首批救援人員們祈禱。」此外，沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）也在IG做出回應，強調心繫死者家屬、賣場員工與顧客。

▲ 沃爾瑪執行長麥克米倫坦言，「我不敢相信，我會在一周內發布2次這種文章。」（圖／翻攝自IG）

只不過，這已經是沃爾瑪一周內發生的第2起槍擊案，一名心懷不滿的員工7月30日當地清晨在密西西比州的賣場開槍殺害2名同事，另名工作人員也受傷。如今，麥克米倫也坦言，「我不敢相信，我會在一周內發布2次這種文章。」

消息傳出後，美國總統川普稍早先是在推特強調當局已經展開調查，且證實多人遇難。過沒多久，川普再度發文，強調他與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）向德州人民致上最衷心真誠的思念與祈禱，但「今天發生在德州艾爾帕索的槍案不僅僅是一場悲劇，更是一個懦弱膽怯的行為，我和國人站在一起譴責今天的這個仇恨行為，沒有任何藉口可以用來正當化『奪走無辜人民性命』的舉動。」

▼ 美國總統川普二度在推特發文回應德州沃爾瑪賣場槍擊案。（圖／翻攝自推特）

▼ 事發後，現場已拉起封鎖線。（圖／路透）