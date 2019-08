21歲槍手長相曝光！德州商場槍擊案19死40傷「10人命危」　警逮捕2嫌犯

▲德州沃爾瑪賣場槍擊,監視器拍到槍手畫面。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國德州艾爾帕索(El Paso,Texas)沃爾瑪賣場當地時間3日上午傳出重大槍擊案,槍手持外型似AK-47步槍的長槍闖入掃射。目前死亡人數已增至19人,40人受傷,其中10人傷勢嚴重;警方稍早逮捕了21歲主嫌克魯休斯(Patrick Crusius)及另一名嫌疑犯,但尚不清楚嫌疑犯在槍擊事件中的確切角色和關聯。

綜合外電報導,警方3日上午10時剛過就接獲報案,隨即趕往Cielo Vista購物商場,並在12時11分發布推特消息,當時槍手尚未落網;現場除了艾爾帕索警局外,聯邦調查局(FBI)與菸酒槍砲及爆裂物管理局 (ATF)也派員抵達現場。

到了下午1時30分左右,警方在商場前的停車場逮捕來自艾倫(Allen,Texas)的主嫌克魯休斯與另一名嫌犯,但還不清楚第二名嫌犯的身分與他在槍擊案中的關係,全案正在進一步調查中。據警方指出,逮捕克魯休斯的過程平和,並未遭遇反抗,目前已經上網蒐集克魯休斯犯案前幾天在社群網站上的所有發言,將有助於找出動機。

▼路人描述警方逮捕主嫌的過程,「他剛殺了至少19個人,警察卻像沒事一樣地幫他上銬。」(圖/翻攝自推特)

▲警方指槍手不只1人,目前已逮捕2名嫌犯,包括主嫌克魯休斯。(圖/達志影像/美聯社)



最新死亡人數增至19人,另外40人受到輕重傷;艾爾帕索大學醫療中心發言人麥可(Ryan Mielke)指出,院方接收的受害者中,至少10人屬於1級傷勢,即面臨最危險的情況。另有目擊者指出,死亡人數共22人,其中4名死者為幼童。

槍擊當時人正在自助結帳櫃台的雷絲麗(Leslie)表示,她起初以為只是箱子掉到地上發出的聲響,但隨著聲音越來越近,「我和同事對到眼,我們都是一副嚇壞的表情。」39歲的顧客奎薩達(Adriana Quezada)當時正帶著2個孩子,也以為最初聽到的不是槍聲,而可能是天花板掉落的聲音;另一名沃爾瑪員工則盡可能在短時間內引導賣場內的所有顧客逃出現場,當中包括一名和媽媽失散的小女孩。

沃爾瑪已在推特致上哀悼之意,並表示公司也感到很震驚,「我們為所有受害者、整個社區、我們的員工和第一線人員祈禱。目前我們正和執法機關密切合作,將會適時更新進度。」

