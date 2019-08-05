晉升國際芙！ 郭雪芙亞洲唯一受邀直擊嬌蘭蜂王乳產地

▲郭雪芙受邀至法國直擊嬌蘭蜂王乳產地。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉/ 台北報導

近日忙於宣傳新劇「我們不能是朋友」的女神郭雪芙，戲中角色不僅收服一票影迷、劇中行頭、唇色，甚至是膚質都成為焦點。膚質狀態在鏡頭前一覽無遺，其中肌膚豐盈彈潤的祕密就來自嬌蘭皇家蜂王乳系列。

請繼續往下閱讀...

身為法國嬌蘭台灣區的代言人，在今年六月特別受到法國嬌蘭巴黎總部的邀情，前往法國烏埃尚島，參加由法國總部舉辦的皇家蜂王乳系列全球上市活動。

這次的法國烏埃尚島行，可說匯聚了各個區域最具影響力的明星、超模或網路名人，包括：俄羅斯超模Natalia Vodianova、法國超模Constance Jablonski、義大利影視名人Francesca Chillemi、墨西哥知名女演員Michelle Renaud等十位名人…。而此行代表她踏出亞洲，正式晉升為「國際芙」。

烏埃尚島（Ouessant Island）位於法國西北方布列塔尼海岸外圍一個純淨、與世隔絕的小島。嬌蘭皇家蜂王乳系列的核心成分，皆產自小島上的純種黑蜂。在這無汙染的海島上，獨特的黑蜂蜂王可存活五年以上，顯見這種特殊蜂王乳具有超乎想像的活性與能量。

她更穿上猶如登陸月球般的可愛防護衣，近距離的觀察黑蜂的蜂巢箱，讓她對整個產品系列有了更不同的感受，她說：「對別人來說這可能只是一罐保養品，但對我來說，每個產品就是一個故事。透過此次旅行、實地探訪產品源頭後，我才知道品牌為了維繫產品質量又要兼顧永續環保，背後要付出多少心力和在意多少細節，我很高興能協助嬌蘭傳遞這些美麗的故事。」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App