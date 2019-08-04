郭雪芙對付水腫、雙下巴有一套！上妝前必做「推臉」　秒變仙女小臉

▲郭雪芙出席品牌活動，肌膚狀態超好，氣色好又透亮。(圖／記者林敬旻攝)

記者張毓容／台北報導

在近來掀起話題熱潮的夯劇《我們不能是朋友》中與劉以豪大談禁忌之戀、飾演周惟惟一角的女神郭雪芙，昨（3號）出席日系藥妝品牌Chocola BB快閃活動「微美學手作坊」擔任開幕嘉賓，以一襲白色平口蕾絲洋裝小露甜美性感風情。僅畫上淡妝但肌膚狀態好到發亮，同時還散發好氣色的她也大方透露自己保養和維持身材的小秘訣，尤其講到許多女生都很困擾的水腫、雙下巴問題，她更是有一套！

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▲女神郭雪芙其實也有水腫、雙下巴困擾，因此她上妝前一定先推臉按摩。（圖／翻攝郭雪芙IG，以下同）



坦承自己也有水腫和雙下巴困擾的郭雪芙說，她上妝前一定會先用按摩滾輪或刮臉的美容工具來推臉做按摩，幫助肌膚代謝，讓臉部肌膚和輪廓看起來更緊實。基礎保養後，她會先塗一些精華油，讓肌膚滋潤一點，不只按摩整個臉部，更會推到下巴輪廓這一塊，「最重要的是脖子、下巴這一塊，因為我有雙下巴，推一推真的會比較小一點！」通常她會推個5分鐘左右，只要有工作、需要化妝時就一定會做，有做真的有差，而且氣色也會變好。

郭雪芙Kuo Hsueh Fu（@aohsuehfu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 23 日 上午 5:12 張貼

像是先前到巴黎工作時，她還自拍小影片跟大家分享自己的機上保養術，裡面也有示範她的臉部按摩方法，可以看出推臉按摩對她來說，真的不可或缺！

▲笑說自己愛吃的郭雪芙，飲食上不太忌口，但會注意澱粉攝取量。



曾因水腫而被誤會發胖的郭雪芙，近來體態一直都維持得很好，甚至看起來更纖瘦了一些，而針對大家都很好奇的身材維持法，她笑說自己很愛吃，現在飲食上不太忌口，但是她會注意少吃一點澱粉，多吃花椰菜。除此之外，最近剛接了一部跟運動相關的新戲，讓她笑說「最近的運動非常操勞，不用特別另外運動了。」

▲郭雪芙也提醒喝水和充足睡眠很重要，她還會運用食用美容保養品幫助體內保養。



最後，被問到如何維持美麗狀態，她也不藏私給出建議，提醒有化妝習慣的女生，卸妝非常重要，一定要先做好，她更提到每個女生應該都會有懶惰的時候，她自己也會，所以她覺得要先了解自己需要著重的保養是什麼，「像我本身滿會水腫的，所以我都會告訴自己，不管怎樣，化妝前一定要先推臉！類似這樣的小tips就是要持續做，每次只做一下下也沒關係，但是就是想到就要做，我覺得這對於保養是很重要的，持續做你就會看到改變。」

除了外在的保養，她也提醒，體內的保養也很重要，才能由內而外維持好狀態，除了多喝水和充足的睡眠，她自己也會搭配一些吃的食用美容保養品，有錠狀的、也有用喝的美容飲品，像是比較懶的時候，她就會喝Chocola BB蜂王飲，滿好喝的，而且用喝的很快。

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