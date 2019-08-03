山谷亂丟廢棄家電…墨鏡男被罰「爬下山撿回冰箱」　員警全程緊盯

▲山谷亂丟廢棄家電，墨鏡男被罰「爬下山撿回冰箱」。（圖／翻攝自＠augc_guardiacivil）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙有一名從事家電產品銷售的男子日前為了處理老舊電器，竟然把舊冰箱推落當地一處深山的山谷，整個過程都被他的朋友拍下；不料影片在網路曝光後，當地警方立刻展開調查、迅速將他逮捕，他未來恐將面臨45000歐元（約157萬新台幣）罰款，也必須爬下山谷把冰箱撿回來。

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綜合西班牙媒體報導，網路上曝光的影片可以看見，當事人開著廂型車把冰箱載到西班牙東南部的阿爾梅里亞山區，接著一邊唱歌一邊把冰箱從路邊推落山谷深處，他還開心地說「來回收嘍」、「冰箱會翻幾圈呢」，旁邊錄影的朋友見狀也笑的非常開心。

▲當事人最後親自爬下山把冰箱撿回來。（圖／翻攝自Guardia Civil臉書）

不料，影片在網路社群曝光後，除了引起眾多網友的憤怒之外，當地警方也立刻展開追查，當事人迅速就被警方逮捕送辦。當事人事後也在員警的陪同下，重回事發地點爬下山谷把冰箱拉回來。

根據西班牙國民衛隊（Guardia Civil）臉書消息，當事人其實不只一次亂丟廢棄家電，他目前已經被原本任職的公司被解雇，同時也被當地法院依相關的廢棄物處理法起訴，未來可能會面臨高達45000歐元（約157萬新台幣）罰款或更嚴重的刑事處罰。

▼影片取自YouTube／臉書，如遭刪除請見諒。