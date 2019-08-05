【奧斯塔羅】最近工作上有什麼好運將來臨嗎？

時序到了年底

工作上辛苦了大半年

就跟奧斯一起來看看

最近在工作上會有什麼狀況傳出嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友要多留意了，這樣的牌組代表小人運勢，最近在工作上可以多加留意和同事之間的相處，因為這樣的小人運勢代表碎嘴工作態度或是挑剔工作狀況，而這樣的狀況在女性同事間更加明顯，因此若工作職場上的女同事較多的話，那就要多加提防一下，以免工作辛苦了大半年，卻莫名被同事桶上一刀，最後功虧一簣喔！

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選擇這組牌的朋友，這樣的牌組代表成功與慶祝，因此時序接近年底，你過往的努力與辛苦都將獲得回報，如果這一整年也都相當努力於本業的話，那就將會是個收穫滿滿的年尾，另外因為這樣的牌組有高度行動力與熱情，所以接下來對於工作與事業，都要提起勁來好好把握未來的這段時間。

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選擇這組牌的朋友，若你偏向業務類型或需要簽屬合作案的工作，那就要跟你說聲恭喜了，這樣的牌組代表合作關係，因此合作關係上會是值得祝賀的事情，同時，也暗示著接下來的計畫推動都會很順利，另外，若是一般工作性質的朋友，這樣的牌組也暗示接下來與同事、主管之間的關係良好，所以於人際關係佳的狀態下，將會為你的工作幫助不少，所以未來你可要好好經營人際關係，畢竟，這會為你的帶來不少好消息。

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選擇這組牌的朋友，接下來的工作運勢就顯得差強人意，這樣的牌組代表辛苦與勞累，因此接近年底的時間或是農曆年前後，都將是你辛苦勞累的工作時期，奧斯要提醒選擇到這組牌的朋友，接下來在工作上的狀態要多調整一下了，另外，最近也可多加留意主管、上司間指派的工作，因為這將讓你於工作上忙得不可開交，千萬別讓自己累壞了喔！

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