他3歲目睹「爸爸槍殺媽媽」沒人信　23年後院子挖出整袋人骨…

▲艾倫21年前說出媽媽被槍殺，卻因為年紀太小沒人相信。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州日前一戶民宅挖出一個塑膠袋，裡面裝有一堆人的骨骸，屋主艾倫（Aaron）卻沒有任何害怕的感覺，因為他知道3歲時自己所目睹的命案都是真的，但是當時「爸爸槍殺媽媽」這句話卻因為他年紀太小，所以不被警方和家人當真，隨著這袋骨骸被挖出、進行DNA檢測，一切都真相大白。

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根據英國《太陽報》報導，1993年當時艾倫年僅3歲，母親邦妮（Bonnie Haim）23歲。邦妮的同事發現她沒有去上班，朋友也找不到進而報警。警方上門時，邦妮的丈夫麥克（Michael）卻向警方表示，夫妻倆只是爭執，邦妮一氣之下離家出走，並發誓自己一定會去找她。但隨著維修工人在住宅附近發現邦妮的包包在垃圾箱內、其他家人也聯繫不到她，眾人開始覺得事情不對勁。

不久後，有人發現邦妮的車被停到機場的停車場，而駕駛座的座位也明顯的被調整過。警方再次登門詢問麥克，麥克表示，那天跟邦妮爭吵後，邦妮就離開了。鄰居也表示，確實有聽到兩人的爭執聲，甚至聽到麥克大聲辱罵妻子。據悉，邦妮確實也有想和麥克離婚，帶著兒子艾倫離開的念頭。

調查人員當時詢問了3歲的艾倫，童言童語的艾倫只回答「爸爸射殺了媽媽」、「爸爸叫不醒媽媽」等話，讓在場所有的大人聽傻，認為他因為年紀太小所以證詞不能被信任。直到1999年仍沒有邦妮的下落，法院將她開出死亡證明，但在艾倫的心裡卻認為「母親根本不是逃走」。2005年艾倫在寄養家庭的幫助下，對父親麥克提出告訴，得到2630萬美金的和解以及童年時期他所住的家，艾倫表示「那個地方就是我和母親的最後記憶，非常重要！」

▲艾倫後來挖出一袋人骨確定是母親邦妮。

但當時該住宅已經租出，過去曾有不少租客反應房子晚上異常陰森，艾倫在要回房子之後，2014年與家人一起整理後花園，挖掘到一半時，發現一塊木板，板子底下有個塑膠袋。袋子打開後竟然是一整袋的人骨，當下相當震驚。艾倫的直覺告訴自己，「這絕對是母親邦妮」於是送往做檢驗。

艾倫開始拼湊自己腦中的記憶，他相信自己當時說的證詞是真的，父親確實槍殺母親之後掩埋。法醫檢驗後則表示，骨頭的確是邦妮。而在邦妮當年的車上，也被發現有帶土的鞋印。麥克最終坦承確實是自己殺掉老婆，而原因是他認為妻子劈腿。麥克訊後被控判有2級謀殺罪，判處無期徒刑。艾倫和妹妹表示，26年來終於得到正義的伸張，雖然邦妮已經不在了。