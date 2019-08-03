舊金山機場8/20起禁賣塑膠瓶裝水　改設百台飲水機供解渴

▲美國舊金山國際機場（SFO）規定將禁止販售塑膠瓶裝水。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

有時候在機場等待登機時，會買上一瓶水或是飲料，如今為了響應環保，美國舊金山國際機場（SFO）規定自本月20日起，不管是販賣機還是商店，一律禁止販賣或供應塑膠瓶的瓶裝水。SFO發言人雅克（Doug Yakel）表示，希望可以藉此突破可持續發展計畫的極限。

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據《衛報》報導，自7月開始禁止一次性塑膠吸管的使用後，舊金山機場再度推行「禁塑膠瓶」的新政策，便利商店、餐館、販賣機只能銷售可回收的玻璃罐裝、鋁罐裝或是經認證可分解式的塑膠罐裝瓶裝水。其實這一政策是SFO 5年戰略計畫中的一部分，其他還包括在2021年前成為世界第一個「零垃圾機場」。

▲美國舊金山國際機場。（圖／美聯社）

禁令中的塑膠瓶是少於1公升的密封盒裝、瓶裝、袋裝和其他一次性容器，包括過濾水、礦泉水、氣泡水；但像是汽水、咖啡、果汁、茶等飲料則不在禁令範圍之內。

SFO表示，每位機場的旅客都會產生0.23公斤的垃圾，為了減少垃圾的產生，便限制了像是餐巾、咖啡杯和筷子等一次性的餐具；而那些可分解的水瓶需要經過生物可分解塑膠協會（Biodegradable Plastics Institute，簡稱BPI）的批准，才可銷售。

▲機場內已經設有100多台飲水機，可供民眾裝水喝。（圖／資料照）

雅克說明，「我們一直等到現在，因為前幾年市面上確實沒有可替代塑膠瓶裝的水。」如今機場內已經設有超過100多台飲水機，未來還會持續增設，希望可以藉此突破可持續發展計畫的極限。如今民眾需要自行攜帶水瓶來裝水，但禁止從機場外攜帶已裝滿的水瓶。