川普示好歐盟　達成協議「美國牛狂奔進歐洲市場」

▲美國牛將大舉進軍歐洲。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰畫不下休止符，隨著英國新首相強生當選，川普積極規劃歐美貿易藍圖。2日宣布與歐盟達成協議，增加免稅銷往歐洲的美國牛數量，預計將會使出口額增加3倍。這樣舉動被外界認為，川普是在擦中美貿易戰的屁股，免得美國農民哀聲連連。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，川普剛宣布9月要增加對中國3000億商品的關稅，接著就跟歐盟簽署協議，以美國牛肉打前鋒，擴大美國農牧業進軍歐洲，預計美國牛免稅出口到歐洲將在一年內增加46％接下來的7年會增加90％，出口額將會增加到4.2億元。

看在川普的眼中，與歐盟的這項新結合對於美國農牧業、歐洲的消費者將會是一次很大的互惠。透過美牛的出口，也讓川普原先跟歐盟針鋒相對的氣氛稍微緩和，順帶彌補對於美國農民在中美貿易戰的損失，最終的目的都是讓川普的連任之路更加順遂。

此外，川普也公布近期計畫，將準備160億元補助款給農民。而歐盟方面，則表示美牛進軍歐洲，也將比照法令處理，也不會增加歐盟總體的進口牛肉量，「食安標準是我們最在意的事情，最終也得經過歐洲議會同意」。