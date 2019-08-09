免送洗！麂皮汙漬竟能靠這款「美妝小物」拯救

▲原來這款化妝用品可以去除「麂皮」汙漬。（圖／翻攝自pixabay.com）

編輯／Ping 圖／翻攝自「kyoh」twitter@kyoh_921、shiseido.co.jp

讓人又愛又恨的「麂皮」單品，能讓穿搭更顯質感與氣質，但是只要一點水漬、髒汙就會整組壞光光，看起來既不美觀又顯老舊，所以在保養與清潔方面總是讓人頭痛。不過近期在日本推特（Twitter）上有網友使用了資生堂（Shiseido）的化妝海綿清潔劑來擦拭麂皮跟鞋，清潔力居然出乎意料的好呢！趕快一起來瞧瞧～

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あまりにも嬉しいから聞いてくれこの液体がガチでアツすぎる pic.twitter.com/wxg6OHAyyi

▲黑黑的汙漬居然不見了！（圖／翻攝自「kyoh」twitter@kyoh_921）

從網友「kyoh」（@kyoh_921）分享的照片中可以看到，原本黃色麂皮高跟鞋的鞋頭上有一塊汙漬，使用化妝海綿清潔劑擦過後，整雙鞋看起來就像新的一樣，又亮又乾淨。其實在日本早就有用資生堂化妝海綿清潔劑來清理麂皮的作法，不過沒想到效果那麼好。

▲大家趕快一起來搶救自己心愛的「麂皮」單品吧。（圖／翻攝自pixabay.com）

沒想到化妝海綿清潔劑那麼實用，可以清洗化妝海綿，還能解決麂皮惱人的髒污，各位也趕快來試試，讓心愛的「麂皮」單品起死回生吧！

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