商務部數據出爐　貿易戰打太久…中國不再是美國最大貿易夥伴

▲中美貿易戰延燒全球。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普1日表示，9月將對3000億美元中國進口商品徵收10％關稅。美國商務部隨後則公布數據顯現，美國最大的貿易夥伴已經不是中國，美國對於中國的進、出口都呈現下降，且美中貨物貿易總金額比加拿大、墨西哥都低。

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川普1日表示，9月要對3000億美元中國輸美產品徵收10％關稅。《美國之音》報導，美國商務部2日數據顯示，由於美中貿易戰持續未解，中國不再是美國最大貿易夥伴，墨西哥成了美國最大的貿易夥伴；數據可見，美國對中國商品貿易逆差在6月下降0.8％，主要是因為從中國的進口下降0.7％，出口則沒有變化。

美中關係全國委員會理事鄧錦明（Nelson Dong）表示，如果中國採取回擊措施，美國出口商未來可能受影響，可以確定的是，中國若實施報復舉措，尤其是美國農業供應商在中國將失去奪回市場的機會。

事實上，尋求2020連任的川普一直誓言要減少貿易赤字。受到全球貿易局勢不穩定影響，美國與中國今年上半年貿易萎縮；同時，美中雙邊貨物貿易總額為2710.4億美元，是自2005年第一次比加拿大、墨西哥的貿易額要低。

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