澳洲推4分鐘「戰鬥澡」專用歌單　省水出奇招：免費下載歌曲

▲澳洲近期降雨量不足，靈機一動推出「戰鬥澡」專用歌單。（圖／CFP）

實習記者陳宥芯／綜合報導

澳洲近期降雨量不足，昆士蘭城市公用事業公司（Urban Utilities）發揮創意，推出「洗澡專用歌單」，不僅提供民眾免費下載歌曲，還以瑪丹娜的「4分鐘」歌詞「我們只有四分鐘拯救世界...以及洗澡」當作口號。不過，每首歌都不超過4分鐘，所以當歌曲結束，就表示應該要洗好澡了。

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據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲昆士蘭城市公用事業公司發言人克爾（Michelle Cull）表示，近期許多區域的降雨量嚴重不足，全民必須節約用水，考量到當地民眾的洗澡時間平均為7分鐘，而且一到冬天會更久些，特別是有小孩的家庭，所以限時歌單會讓洗澡變得更有趣，也會讓省水效果變得更好。他說，以一家四口來算，若洗澡時間從7分鐘縮減到4分鐘，一年便可省下4萬公升的水。

目前在Spotify上已經可以找到2個洗澡專用歌單，分別是晨澡和晚澡（AM and PM showers），此外，還有名為「浴室節拍」的歌單，其中包含多首膾炙人口的歌曲，像是酷玩樂團的Every Teardrop is a Waterfall、凱蒂佩芮的Hot n Cold、TLC的Waterfalls等。

克爾（Michelle Cull）指出，自2000年大乾旱後，民眾就養成了省水習慣，但依現況來看仍有進步的空間，加上近期缺雨，澳洲昆士蘭東南區水壩的水位已降至70%以下，因此他建議家庭留意蓮蓬頭的狀況，傳統蓮蓬頭每分鐘流出20公升水，但新型蓮蓬頭每分鐘只用掉9公升水，除此之外，漏水的馬桶也會造成每年60公升的水流失。

澳洲南原區政府地方首長杜比（Tracey Dobby）表示，若該區域年底前仍持續不降雨，居住5000人的斯坦索普（tanthorpe）小鎮就得從鄰近的城鎮運送水源使用。