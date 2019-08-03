黑人賣私菸遭掐喉…喊11次「不能呼吸」死亡　警5年後可能革職

▲非裔族群上街替死者尋求正義。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約警察潘塔里奧（Daniel Pantaleo）2014勒死販售香煙的黑人男子加納（Eric Garner），沒有武器的對方當時被壓制在地，死前的話語是「我不能呼吸。」事隔5年後，潘塔里奧依舊沒有面臨任何刑事指控；法官則建議，紐約市警方應該將這名警察革職。

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回到2014年7月，潘塔里奧發現加納銷售私煙，對方拒絕被逮捕，他進而把男子壓在地上，且被控使用遭到禁止的掐喉方式，儘管他日後多次宣稱沒有使用危及生命的掐喉法，還是有路人拍下衝突過程。如今，警察局長必須決定是否要解僱潘塔里奧。

加納過世時43歲，他的名字在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動中成為口號；許多非裔族群氣憤認為，潘塔里奧沒有面臨刑事起訴，根本是白人所享有的特權。

法官建議將潘塔里奧革職後，紐約市警察局（NYPD）透過聲明表示，潘塔里奧已被暫令停職。是否要解僱潘塔里奧，這個決定現在則落到紐約市警察局長歐尼爾（James P O'Neill）身上，他很難迴避黑人、西班牙裔社區以及民主黨候選人長期的要求。

歐尼爾日前表示，這個決定會在未來一到兩周內出爐，接著就要繼續前進；他必須在8月底前有所回應；外界猜測，潘塔里奧可能會在停職前先宣布離職。加納的遺孀斯奈普斯（Esaw Snipes）告訴CNN，如果警察沒有遭到解僱，其他人便會展開行動，「我們不會停下來的」、「我只知道會有下一步」。

加納2014年7月17日死亡，他曾被逮捕30次，經常被指控非法銷售香菸，當天他似乎情緒爆發，認為警察一直在騷擾他，「每次你看到我，都想擾亂我，我受夠了，今天應該要停止。」他朝警方吼叫，拒絕被上銬。

其他人拍下的影片可見，加納被逮捕時說了11次「我不能呼吸」，警察把他壓在人行道上，育有6名孩子的他體重超過160公斤，5名警察輪流制伏他時，他心臟驟停，並於送往醫院的途中死亡。聯邦檢察官認為，警方確實掐住加納脖子，但不確定是否故意。