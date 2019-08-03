11個月大女嬰鎖車內熱死　媽媽喝茫只帶長子回家：我不記得了

▲媽媽獨留女嬰在車內。圖為示意圖。（圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

日本富山縣富山市一處停車場2日發生照顧不周的事故，當時25歲的母親野畑壽鶴把11個月大的女嬰獨自放在車內，孩子待在車內長達約4小時，最後熱死。離譜的是，這名媽媽事後竟聲稱她喝得太醉，所以只把長子從車內帶走，遺忘了女兒，等到清醒後才發現自己釀成悲劇。

請繼續往下閱讀...

《日本放送協會》（NHK）報導，野畑壽鶴2日凌晨使用代駕服務，車內除了11個月大的女嬰，還有另一名長子，但最後被帶下車的只有長子。富山市2日上午9時30分的最高氣溫為32.6度，警方認為，女嬰應該是被鎖在車內時，環境過熱而死亡。

「我早上醒來，發現看不到女兒，接著去車內尋找。」野畑壽鶴表示，當時她喝得太茫，沒有相關記憶；由於母親的疏忽，女嬰則從凌晨5時20分到上午9時30分都鎖在車內。這名母親已被警方逮捕，涉嫌犯下遺棄致死等罪名。

據了解，野畑壽鶴事發前與熟識的人一起喝酒，享受下班後的時光，清醒後她才驚覺女兒在車內，雖然打給醫護人員，女兒最後仍身亡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。