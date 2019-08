「禁售鎮暴武器給港警」美國會兩黨議員共同呼籲　白宮網站10萬連署

▲反送中示威者包圍中聯辦,警方發射催淚彈驅趕。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

一個由美國兩黨議員構成的小組2日敦促川普政府,應停止向動用過度武力的香港警察出售彈藥以及鎮暴裝備,避免港警傷害反政府示威者。美國國務院與商務部則沒有立即回應提問。

《路透社》報導,香港民主運動人士黃之鋒(Joshua Wong)本周在社群媒體貼出相片,可見港警使用催淚瓦斯、橡膠子彈等,他認為相關武器由美國出口。美國眾議院人權委員會主席、共和黨的史密斯(Christopher Smith)與民主黨麥克高文(James McGovern)也致函給美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)以及商務部長羅斯(Wilbur Ross)。

史密斯、麥克高文寫道,「我們敦促你們,未來暫停向港警出售軍火、鎮暴人群的設備,並要公開宣布,美國不會對香港內部壓制和平示威的活動做出貢獻。」針對香港、中國大陸政府把示威活動定調為「騷亂」,美國眾議員也強烈要求部長們反駁這個說法,同時必須譴責中國大陸把政局不穩的責任歸咎於美國。

人權委員會由40位以上的美國眾議員組成,成員來自共和黨與民主黨。黃之鋒1日在推特寫道,所有武器都是從美國所進口,鑒於港警近期在示威活動中的殘暴行為,所有國家都應該停止向聲名狼藉的港警出售武器。

據了解,黃之鋒先前在美國白宮請願網站「我們人民」(We the People)發起連署,共有10萬人響應。他指出,美國是許多鎮暴武器的主要供應商,然而,這些產品近來受到港警濫用,甚至記者都遭殃,示威者的頭部直接被攻擊,「這種侵犯人權的行為應受到譴責、制裁,否則會更進一步鼓勵過度濫用武力。」

