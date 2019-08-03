「禁售鎮暴武器給港警」美國會兩黨議員共同呼籲　白宮網站10萬連署

▲反送中示威者包圍中聯辦，警方發射催淚彈驅趕。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

一個由美國兩黨議員構成的小組2日敦促川普政府，應停止向動用過度武力的香港警察出售彈藥以及鎮暴裝備，避免港警傷害反政府示威者。美國國務院與商務部則沒有立即回應提問。

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《路透社》報導，香港民主運動人士黃之鋒（Joshua Wong）本周在社群媒體貼出相片，可見港警使用催淚瓦斯、橡膠子彈等，他認為相關武器由美國出口。美國眾議院人權委員會主席、共和黨的史密斯（Christopher Smith）與民主黨麥克高文（James McGovern）也致函給美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及商務部長羅斯（Wilbur Ross）。

史密斯、麥克高文寫道，「我們敦促你們，未來暫停向港警出售軍火、鎮暴人群的設備，並要公開宣布，美國不會對香港內部壓制和平示威的活動做出貢獻。」針對香港、中國大陸政府把示威活動定調為「騷亂」，美國眾議員也強烈要求部長們反駁這個說法，同時必須譴責中國大陸把政局不穩的責任歸咎於美國。

人權委員會由40位以上的美國眾議員組成，成員來自共和黨與民主黨。黃之鋒1日在推特寫道，所有武器都是從美國所進口，鑒於港警近期在示威活動中的殘暴行為，所有國家都應該停止向聲名狼藉的港警出售武器。

13. All these weapons are imported from the United States. Given the innumerable proof of police brutality in recent protests, all countries should call a halt to the sale of arms to the notorious Hong Kong Police.

據了解，黃之鋒先前在美國白宮請願網站「我們人民」（We the People）發起連署，共有10萬人響應。他指出，美國是許多鎮暴武器的主要供應商，然而，這些產品近來受到港警濫用，甚至記者都遭殃，示威者的頭部直接被攻擊，「這種侵犯人權的行為應受到譴責、制裁，否則會更進一步鼓勵過度濫用武力。」

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