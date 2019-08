格陵蘭一天融光「110億噸冰川」！　下一波將打破70年來紀錄

▲格陵蘭島(Greenland)近日出現嚴重融冰現象。(圖/路透社)

實習記者范芷菱/綜合報導

天氣越來越炎熱,全島80%都被雪覆蓋的格陵蘭島(Greenland)今年6月也出現「不尋常融冰」。丹麥氣象研究所指出,從入夏的幾個月以來,一直出現冰川大量融冰的現象,1日的融冰量多達110億噸,相當於440萬座奧運標準規格的游泳池。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,格陵蘭今年4月就已經開始融冰,比平均時間提早了3周左右。丹麥氣象研究所專家莫特蘭(Ruth Mottram)表示,往年的融冰量大約是600億至700億噸,然而光是今年7月的冰川融化量就已經高達1970億噸,整整多出了3倍。

專家表示,格陵蘭1天所融化的冰量甚至已經多達110億噸,相當於440萬座奧運標準規格的游泳池,加上上周在歐洲肆虐的熱浪已經往上抵達了北極圈,所以接下來的日子將會有另外一波大規模融冰的現象出現,極有可能會打破自1950年以來的紀錄。

Ongoing heatwave in #Greenland - 31st July biggest melt day so far - 56% of the #icesheet had at least 1mm of melt at surface and more than 10 billion tonnes of ice was lost to the ocean by surface melt alone



Another big melt day expected todayhttps://t.co/Ftg0fkkwJc pic.twitter.com/Orwdsyesnm