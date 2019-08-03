40度高溫「被車壓6天」　絕命女喝雨吸樹枝…碎玻璃壓身等救援！

▲比利時婦女貝斯提車禍靠雨水維持6天生命。（圖／翻攝自expressandstar）

記者陳亭伃／綜合報導

近日歐洲迎來史上最熱，一名比利時婦女就在大熱天不幸開車墜入深溝內，歷經6天「叫破喉嚨都沒人來」的日子，最終因為家屬找不到人報警，婦女在獲救之後表示，因為身受重傷，這些等待救援的日子，只能靠接雨水來熬過，「但其實內心真的非常害怕！」

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根據英國《衛報》報導，45歲的貝斯提上周在比利時的東南部離家後開車進入一處森林，沒想到卻發生翻車意外，貝斯提整個人與車子直接墜入一旁的深溝內，但因該地偏僻，一般很少人會經過，不論貝斯提如何呼救都沒有人聽到。意外發生的第一個晚上，貝斯提的手機不斷的響，但當時她身受重傷，也無法拿到電話，直到第二天電話因為沒電就這樣安靜了下來。

貝斯提回想起當時卡在車內，「我內心其實非常害怕，但我不斷告訴自己為了孩子我要努力活下去。」家人因為連續兩晚都找不到她決定報警。警方展開搜索後，果然在深溝內找到貝斯提與車子。

貝斯提表示，其實當時試圖想要用腳踹開車門，卻沒想到突然一陣大雨，這段時間白天甚至出現40度高溫，下起雨後我拿了小口香糖盒接了雨水來喝、或是吸允樹枝的水分，等待救援。最讓她痛苦的事，試圖想要將自己移開車子，但因為背壓著滿滿碎玻璃，「整個背部就像是撕裂開一樣。」

貝斯提獲救後，心有餘悸的表示，原本以為自己不會獲救，更希望孩子不要以為她是想要自殺，因為這樣的意外真的一次就夠了。

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