川普限制移民又失敗　聯邦法官裁決「庇護禁令」違法

▲川普上任後誓言要處理非法移民的問題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

華盛頓哥倫比亞特區一名聯邦法官2日否決總統川普的一項移民政策，聲稱禁止非法移民尋求庇護的舉動，違反《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act）。川普政府去年11月簽署該項政策，旨在暫時禁止從南部邊境非法進入美國的移民於入境口岸申請庇護。

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CNN報導，聯邦地方法官莫斯（Randolph Moss）寫道，無論移民是否從指定的入境口岸來到美國，都有尋求庇護的法定權利；即使政府祭出規定或公告，被告的法定權利可能也不會被抹除。

事實上，早在去年底，加州一名聯邦法官就阻擋川普的庇護禁令；最高法院隨後維持法官的命令。來自德克薩斯大學法學院（UT Law）的CNN最高法院分析師弗拉德克（Steve Vladeck）表示，法官的最新決定具有重大意義，川普政府的新庇護政策可能會被推翻，「但它的實際影響可能不太大，由於加州法院發出的全國禁止令，政策已暫停；去年12月，最高法院以5對4票拒絕繼續執行禁令。」

目前有大量數據顯示兒童與家庭跨越南部邊境。川普政府近來更是動作頻繁，要求一些申請庇護的移民待在墨西哥等待聽證會，大幅限制中美洲移民尋求庇護的機會。

聯邦地區法官提格（Jon Tigar）7月在一場聽證會後宣布禁制令，阻止川普政府限制尋求庇護的新規定。川普政府則對裁決提出上訴。

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