美退出《中程飛彈條約》　川普稱新約要納入中國：我們都很興奮

▲民眾2月時抗議俄羅斯與美國打算結束《中程飛彈條約》。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國2日正式退出冷戰時期與蘇聯簽署的《中程飛彈條約》（INF），總統川普隨後則表示，他希望與俄羅斯、中國達成一項新的核協議，他已與兩國領導人交換想法，彼此都很興奮，「我們當然會在某些時刻把中國一起囊括進來。」他自信認為，這樣的條約對全世界都是重大成就，他相信會實現。

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BBC報導，美國2日退出《中程飛彈條約》，華府指控俄羅斯部署9M729陸基巡弋飛彈，此舉違反條約規定；俄國則否認美方說法。川普表示，他的政府一直在與俄羅斯討論新協議，彼此都放棄一些核武，這種條約對全世界都好，「中國非常、非常期待討論這個議題，俄羅斯也是。所以我認為我們總有一天會達成協議。」

川普決定退出與俄羅斯的關鍵條約後，外界擔憂新一輪的軍備競賽將展開。《中程飛彈條約》禁止射程介於500到5500公里的導彈。美國先前指責俄羅斯違反協議，指控被提交給美國在北約（NATO）的盟友，獲得支持。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日透過聲明表示，條約失效單純是俄羅斯的責任，「在北約盟國的全力支持下，美國已認定俄羅斯嚴重違反條約，隨後中止我們依據條約的義務。」

川普2月指定8月2日為最後期限，如果俄羅斯不遵守美國與北約的要求，美國就會撤出條約。不久之後，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）暫停條約中的義務。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，針對俄羅斯9M729導彈造成的重大風險，聯盟會以慎重、負責任的方式做出回應。不過他補充，北約不想進行新的軍備競賽，盟國沒有打算在歐洲部署自己的陸基導彈。他7月曾提到，俄國導彈具有核武能力、可移動、很難偵測，幾分鐘內就能接觸到歐洲城市。

分析人士擔憂，里程碑意義的條約破裂後，美國、俄羅斯與中國可能產生軍備競賽。俄羅斯軍事分析員費爾根豪爾（Pavel Felgenhauer）告訴《法新社》，既然條約結束，新武器的開發、部署將會來臨，「俄羅斯準備好了。」