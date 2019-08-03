北韓一週試射3次飛彈　川普連3推淡化局勢：金正恩不會讓他朋友失望

▲北韓領導人金正恩對飛彈試射成果感到滿意。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美韓聯合軍演即將展開之際，北韓大動作一週內發射3次飛彈及不明物體，被外界連聲譴責。不過美國總統川普對此淡化態度明顯，他2日連發3則推文，強調金正恩「擁有太多而無法失去」，儘管可能違反聯合國決議，但金正恩不會讓他失望。

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川普在推文中指出，北韓這3次試射飛彈的行為並未違反川金2人在新加坡簽署的協議內容，「我們握手時也都沒有針對短程彈道飛彈討論過」。他說，雖然試射飛彈的行為可能違反聯合國決議，「金正恩不會想要違背我的信任讓我失望，北韓在金正恩的領導下潛力無限，但同時，北韓擁有太多而無法失去。」

▲美國總統川普發推淡化北韓「一週射3次」的挑釁行為。（圖／路透社）

川普稱讚金正恩是個對北韓有願景的領導人，但這些願景只有在川普是美國總統的情況下才可能成真，因此他相信北韓會做出正確的抉擇，因為金正恩有能力做到。他再次強調，金正恩不會令他的朋友「川普總統」失望。

北韓過去一周內分別在7月25日、7月31日及8月2日發射短程彈道飛彈等，被外界視為是對美韓聯合軍演的挑釁及威脅，往年的軍演展開前夕也有類似情況。