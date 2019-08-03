川普稱香港反送中「騷亂」：中國會自己出手解決

▲美國總統川普說，香港問題屬於「騷亂」。（圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

香港「反送中」衝突不斷延燒，至今已近2個月。川普（Donald Trump）早前曾表示，香港人是在「追求民主」；不過，他8月2日卻改口說香港問題屬於「騷亂」（Riot），北京會自己出手阻止這些事，畢竟香港是中國的一部分。這番言論出現後，中國大陸外交部發言人華春瑩罕見對川普表示贊同。

請繼續往下閱讀...

川普在香港71大遊行時曾說，香港人是在追求民主，因為任何人都想要民主，「沒有比民主更好的事情了。」不過，1日川普接受媒體訪問時卻提到，對於香港的騷亂，他不曉得中國的態度如何，但時間點到了應該會出手制止，「香港是中國的一部分，必須自己解決，不需要給任何建議。」

對此，華春瑩指出，川普總統說的話有2句是對的，「第一，香港目前出現的是一種騷亂，或者說暴動。第二，香港是中國的一部分。中國政府在香港問題上的立場非常清楚。」

▼華春瑩罕見對川普的話表示贊同。（圖／翻攝自大陸外交部）



華春瑩說，中國不會允許任何外部勢力插手香港事務，更不會允許任何外國勢力搞亂香港，「我們嚴正要求美國等一些西方國家遵守國際法和國際關係基本準則，恪守自身作出的不插手香港事務的承諾，停止為暴力活動撐腰張目，停止以任何形式干預香港事務。」

Trump seems to give China free reign to do what it wants with Hong Kong: "Somebody said that at some point they are going to want to stop [the riots]. But that's between Hong Kong and that's between China, because Hong Kong is a part of China ... they don't need advice." pic.twitter.com/8XjR12rplQ