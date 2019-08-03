林俊傑曬新歡　113萬歐米茄登月錶入手

▲林俊傑戴全球限量1014只的歐米茄超霸阿波羅11號50周年紀念錶。（圖／翻攝jjlin IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛錶出名的林俊傑不只收藏沛納海（Panerai）、勞力士（Rolex）、Richard Mille、愛彼錶（Audemars Piguet，簡稱AP）等品牌，凡是有話題、限量錶款都抱持高度興趣，近期新歡是歐米茄（OMEGA）慶祝人類登月50周年推出的超霸系列阿波羅11號50周年紀念腕錶，價值1,130,600元。

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▲林俊傑曬歐米茄超霸阿波羅11號50周年紀念腕錶，1,130,600元。

此款紀念錶的原型，出自歐米茄在1969年11月25日舉辦了向太空人致敬晚宴上，送給當時在NASA服役的太空人一只限量的18K金超霸腕錶；今年慶祝人類登月50周年，品牌重新復刻，以18K Moonshine™金打造腕錶，呈現垂直磨砂面盤、刻面縞瑪瑙時標，配上酒紅色陶瓷錶圈相當出色。

▲透明錶背顯露3861手動上鍊大師天文台認證機芯。

透明錶背則顯露3861手動上鍊大師天文台認證機芯，細看錶背黑色內圈展現美洲的部分世界地圖與圓弧形月球隕石鑲嵌，展現地球與月球的真正比例，限量發行1014只。林俊傑顯然對此錶很滿意，直接po近拍圖曬錶呀！

▲林俊傑擁有勞力士夯錶「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，，306,500元。