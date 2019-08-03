日韓外長「合照拒握手」！　蓬佩奧站中間…表情超尷尬

▲美日韓三邊會談，日本外相河野太郎與南韓外長康京和拒絕握手。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

日韓貿易戰升溫，雙方互相將對方從貿易白名單中剔除，限制優惠待遇。日韓外長與美國國務卿蓬佩奧2日在曼谷舉行三邊會談時，南韓外長康京和與日本外相河野太郎彼此毫無交集，雖勉強合照但不願對方握手。

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日本與南韓因「二戰徵用工」賠償問題僵持不下。日本7月份對南韓祭出半導體原料出口管制後，2日再將將南韓踢出貿易「白名單」，取消南韓原本享有的手續簡化優惠待遇；南韓隨後也對日本祭出相同措施反制。

東協（ASEAN）區域安全會議正在曼谷召開，除了東協成員國各國外長外，包括南韓外長康京和、日本外相河野太郎，以及美國、中國、俄羅斯外長皆出席與會。蓬佩奧主導與日韓舉行場邊三方會談，呼籲日韓透過對話解決問題，但顯然無法化解僵局。

康京和會後向媒體表示，對於日本將南韓從白名單中剔除一事感到「深表遺憾」，她呼籲日本負起責任，與首爾和華府共同透過外交方式解決紛爭。會後合影時，康京和及河野太郎甚至不願意禮貌性握手，蓬佩奧站在中間勉強留住2人合影，表情尷尬。