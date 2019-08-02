梵克雅寶幸運花園隨手拍都美　4個打卡熱點公開

▲梵克雅寶Alhambra幸運花園隨手拍都美。(影／記者陳雅韻攝)

記者陳雅韻／台北報導

周末何處去？快到法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於台北101購物中心4樓都會廣場的「Alhambra」幸運花園拍美照！品牌精心打造的空間中有幸運草造型水池、綠意環繞的座椅區、鞦韆區與可愛貓咪擺飾，4大打卡熱點讓人流連忘返，當然還能近距離欣賞紅了超過50年的Alhambra珠寶。

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▲梵克雅寶幸運草花園隨手拍都是美照。(圖／Chris Tzou提供)

梵克雅寶創辦人Estelle Arpels的侄兒Jacques Arpels曾說：「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」常在法國Germigny-l’Évêque的大宅花園內收集四葉草送給員工，並附上美國詩篇《Don’t Quit》，鼓勵同事們常懷希望。四頁幸運草圖騰最早出現在20年代的珠寶設計中，直至1968年正式推出幸運草造型的Alhambra長項鍊，比起高級珠寶更平易近人且容易搭配，吸引摩納哥凱莉王妃收藏，橫跨50年，至今仍是品牌的熱門系列。

▲梵克雅寶8月3日至31日在台北101購物中心4樓都會廣場呈獻「Alhambra幸運花園」。(圖／Chris Tzou提供)

為讓更多消費者近距離欣賞Alhambra系列之美，梵克雅寶於台北101購物中心開啟Alhambra幸運花園，首先映入眼簾為法國和土耳其導演雙人組Burcu & Geoffrey執掌《Journey of Luck》動畫影片中可愛的貓咪裝置迎賓，踏上深淺綠色地毯，正是四葉草造型水池，兩處都是拍照熱點。

▲花園入口與內部的貓咪擺飾超可愛（上），與幸運草造型水池都是拍照熱點。(圖／記者陳雅韻攝)

步入其中，所見之處都被四葉草裝置包圍，休憩區、鞦韆區隨手拍都是美照；梵克雅寶同時規劃可與社群媒體連結的實境擴增體驗，更添趣味，將展至8月31日，免費參觀。

▲名模王思偉於鞦韆區展示珠寶（上），Vintage Alhambra黃K金孔雀石手鍊405,000元。(圖／記者陳雅韻攝、品牌提供)