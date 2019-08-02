擦什麼都沒效？保養停滯期全因肌膚「壞東西」　加一瓶就能神助攻

▲如果感覺近期擦什麼保養品都沒效，你可能碰到了「保養停滯期」。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)

記者張毓容／綜合報導

現代女性肌膚問題層出不窮，冒痘冒粉刺、肌膚黯淡無光、水腫又粗糙，再怎麼努力保養，肌膚狀態就像是遇到撞牆期停滯不前，但你有沒有想過，其實是肌膚累積過多“壞東西”了呢？

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而這些所謂肌膚上累積的“壞東西”其實就是老廢物質。肌膚容易因外在環境與年齡增長導致循環代謝不佳，像是工作壓力大、熬夜睡眠不穩定、飲食重鹹又重甜、水分補充過少、紫外線環繞傷害等，這些因素都會讓肌膚堆積許多老廢物質，導致肌況不穩並影響保養吸收。

▲IPSA 淨化歸0前導精萃，50ml，NT$3,000。（圖／品牌提供）



有鑑於此，日系保養品牌IPSA全新推出「淨化歸0前導精萃」，把阻礙肌膚保養吸收的惱人“壞東西”全面淨空，為肌膚淨化歸0，讓後續保養效果更提升，幫你的保養保養神助攻。

淨化歸0前導精萃蘊含3大明星植萃成分，能排除肌膚長期累積的老廢物質，將累積已久的“壞東西”全面清除乾淨，解決困擾已久的肌膚問題，肌膚更加光滑潤透，打造前所未有的純淨肌，更能揮別水腫泡泡臉，恢復原有的V臉緊緻線條。

而除了IPSA之外，巴黎萊雅、111SKIN和東森自然美等品牌也都有推出可促進角質代謝更新的不同保養品項，從化妝水、精華到面膜，可依個人使用習慣搭配。

▲巴黎萊雅 積雪草晶透青春露，130ml，NT$790。（圖／品牌提供）



被稱為「開架版青春露」的巴黎萊雅積雪草晶透奇蹟露，添加92%高濃度積雪草精萃，可修護肌底，讓肌膚呈現彈潤透亮的澎潤感，且蘊含肌膚活化因子，可促進角質代謝更新、調理健康肌膚，且輕輕抹上就能快速吸收，各種膚質都適用。



▲東森自然美 山藥膠原緊緻專業面膜，10支，NT$5,500。（圖／品牌提供）



東森自然美山藥膠原緊緻專業面膜擁有深層清潔、多重滋養、保濕滋潤、淡化細紋、緊緻亮膚等多種功能，可深層吸附肌膚內殘留髒污並溫和調理角質，喚回肌膚活力、豐潤肌底。



▲111SKIN 超效能無瑕激活液，20ml，NT$3,880。（圖／品牌提供）



專為突破保養停滯而研發的111SKIN「超能特調激活系列」共推出6款精準分效的濃縮超能精華，可隨心變換最適合當下膚況的保養搭配，輕鬆加乘想加強的保養功效。其中超效淨能無瑕激活液蘊含水楊酸、麴酸、透明質酸等，可幫助溫和代謝角質，暢通毛孔。

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