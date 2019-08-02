隅田川花火會變「轟炸晴空塔」 網友狂P圖哥吉拉也來

▲▼花火大會變「轟炸晴空塔」。網友發揮P圖創意，連「哥吉拉」也來參一腳！(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

日本東京在每年7月底都會舉行「火花」(煙火)大會，璀璨煙火與高聳的晴空塔雙輝映，吸引不少民眾拍照打卡。不過，拍攝瞬間即逝的煙火需要 一點技巧。有網友因為聶影技術欠佳，竟然拍出了神似「轟炸晴空塔」的畫面。

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有其他網友發現後，紛紛發揮P圖創意，將上述畫面P進電視新聞、甚至怪獸哥吉拉，花樣百出，讓人莞爾。

一名帳號karashitan88的網友日前在社群分享了他在「隅田川花火大會」拍攝的作品。不過就連他自己也倇嘆︰「拍攝火花的技術術太差了，看起來像是大爆炸似的。」

沒想到這張神以「轟炸晴空塔」的照片，瞬間吸引近45萬個讚，不少網友紛紛為卯起來惡搞P圖。有些P圖把「爆炸」畫面加上電視和報紙，讓它看起來更像是真實的爆炸事件。但「哥吉拉」噴火摧毀晴空塔的科幻場景，更令人拍案叫絕。

不過除了有些人進來尋開心之外，也有一些同病相憐、攝影技術有待改進的網友，分享了不少同樣看起來像是東京遭到空襲的煙火節照片。大楓算是一種互相勉勵吧！