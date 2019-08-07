百達翡麗年度話題錶款　8月8日高登鐘錶101專賣店亮相

▲Calatrava Ref. 5212A-001周曆不鏽鋼腕錶，1,018,000元。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）2019年度新錶將於8月8日至11日，於高登鐘錶台北101專賣店展出，年度焦點錶款為首度推出精鋼款式的Calatrava Ref. 5212A-001周曆腕錶、Calatrava Ref.4899/901G-001高級珠寶錶等話題錶款齊聚，特別是Ref. 5212A-001周曆腕錶擁有充滿復古味道的乳白色面盤，由外而內呈現月份、周數、星期，各自對應指針，清晰易辨，傲秀品牌精湛工藝外，也展現拓展年輕客層的決心。

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▲Ref.5231J-001 18K金世界時間腕錶（左）2,242,000元，Ref.5235/50R-001年曆三針一線玫瑰金腕錶1,577,000元。

既有的錶款則推出新材質或面盤吸引錶迷，Ref.5231J-001世界時區腕錶以18K金材質亮相，掐絲琺瑯錶面繪有歐洲、非洲及美洲的地圖；Ref.5235/50R-001 年曆三針一線玫瑰金腕錶，呈現炭灰色漸變黑檀木色雙色調錶面，風格優雅。

▲錶徑略為增大的Nautilus Ref.7118/1200A-001自動上弦鑲鑽女錶（左）1,035,000元，Aquanaut Ref.5168G-010白金卡其綠腕錶1,207,000元。

今年女錶系列同樣精彩，近年來深受女性歡迎的Nautilus 自動上弦女裝不鏽鋼腕錶，推出錶徑略增大、錶圈鑲鑽的Ref.7118/1200A-001、7118/1200A-010 及7118/1200A-011，備有不同面盤顏色供選擇，同系列另有玫瑰金材質搭配銀調乳白色或黃金乳白色面盤等款式。

▲Calatrava高級珠寶腕錶 Ref.4899/901G-001於珍珠母錶面上精雕羽毛圖案，3,105,000元。

華麗珠寶錶則由Calatrava 高級珠寶腕錶Ref.4899/901G-001躍為主角，藍色珍珠母貝上精雕羽毛圖案，面盤下方延伸至錶殼點綴鑽石與深淺不一的藍寶石，賦予錶款靈動感，也彰顯品牌在工藝與美學兼具，不負「錶王」美名。

▲百達翡麗2019新錶於8月8日至11日於高登鐘錶 101 專賣店展出。

2019百達翡麗巡迴展

日期：8月8日（四）至8月11日（日）

地點：高登鐘錶 101 專賣店

台北市市府路 45 號 2 樓

電話：(02)8101-8201

