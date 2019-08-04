美妝版熱搜！嬌蘭24K金粉底、YSL吸油氣墊，2019最強底妝出列

▲底妝挑對，夏日妝容就成功一大半。（圖／翻攝自IG/jessica.syj、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

炎熱的夏季，臉上妝容得從底妝決勝負，夏季各大彩妝品牌無不推出最強粉底，抓住消費者的荷包。不管妝感是光還是霧，都主打抗熱耐汗，更厲害的是即便脫妝，也能將臉上的光澤轉為柔焦，真的太神了！

請繼續往下閱讀...

肌膚吃補

滋晶雪瀅氣墊粉霜 鳳凰于飛限量版 SPF 50+/ PA+++，2,080元

全新升級滋晶雪瀅氣墊粉霜蘊含全新專利珠光複合物EX，增添臉部立體光澤，白百合精萃和白蔘多醣體，讓上妝同時保養，粉體輕盈薄透，搭配創新的海綿粉撲，一拍打造有如珍珠般閃耀的晶透肌膚。

油肌救星

恆久完美特霧氣墊粉餅，14g，2,300元。

YSL最新氣墊質地突破以往霧面氣墊給人乾燥卡粉，一到下午就反灰的刻板印象，獨家超時控油科技和超微米特霧遮瑕分子，讓氣墊粉餅擁有輕盈感和完美遮瑕力。超持久的霧面妝效。越拍越吸油，有效對抗高溫分泌的油脂和汗水，達到油水平衡不脫妝。





貴婦最愛

24K純金光粉底液，30ml，3,550元。

嬌蘭重新改造24K純金光粉底液，除了妝效跟成分大大升級，粉底液瓶身更是首度披上金色外衣，散發耀眼氣息。配方也全新進化，採用24K純金光雙面粒子，可在肌膚上創造出一層特別的光暈，不只擁有遮瑕力、保濕力，更添加抗汗、抗熱功效，水潤質地能瞬間平整肌膚紋理，拍照再也不用開濾鏡。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App