上衣越素越好、換掉緊身褲　學貝嫂用3樣單品輕鬆制霸夏天　

一碰到夏天對於穿搭真的就只有放棄，沒有霸氣大衣撐場，也沒有一層層的層次穿搭，這種盛暑在穿搭上就只追求 “涼” 一個字，但一踏出家門就被媒體團團包圍的貝嫂（Victoria Beckham）為什麼失誤率總是這麼低？甚至到了夏天，貝嫂就用妳我衣櫃都有的牛仔直筒褲配上白色T就能穿出時尚感？

其實妳仔細看貝嫂可是藏了小技巧在日常穿搭中，現在就來告訴妳，貝嫂夏日穿搭上的3個小秘訣！

誰說春夏就要穿得花俏 上衣素面越簡單越好

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在上衣的挑選上，貝嫂不穿過於誇張配色的 T-Shirt，除了款式超級基本外，在顏色的選擇上也時常以白T為主，如果有圖樣的話頂多也就是簡單的文字或色塊設計，他用最簡單的上身穿搭，打造出一種從容不迫的時尚風格。

換掉緊身褲 中腰直筒才是好選擇

以前想讓雙腳看起來有芭比娃娃般的比例，通常都會選擇極度合身的緊身褲，但在夏日穿上這樣的褲款不僅會造成負擔外，在腿型上也不是每個人都擁有超直的雙腿，因此直筒褲就是最好的選擇，貝嫂在穿搭上會使用中腰直筒褲，並且大多以九分的褲款為主，這樣再搭配跟鞋露出腳背後，即可擁有超完美比例。

告別平底鞋 換上亮色高跟鞋

貝嫂的褲管下，永遠藏著一雙最搶眼的高跟鞋，身高約莫 157 公分的她透過中高腰的直筒褲創造完美腿長後，她再適時的加入高跟鞋，讓她自己的身長再拉高！但這裡要注意的是，你會發現貝嫂除了會挑選亮色跟鞋外，在鞋型上一定會選擇能露出腳背的款式，這樣的設計可以用視覺延伸腳的長度。

Best Shop 春夏購物清單

這裡也精選近日各品牌的新品，從跟鞋、牛仔褲到上衣讓從以下這張清單中，挑選到能神還原貝嫂風格的夏日單品！

Maje 文字Tee

純白的上衣配簡單的文字，讓你在簡約的穿搭中保有一點細節與巧思。

Off-White 街頭細節設計

如果希望上衣還多點設計感的話，那 Off-White 或許是不錯的選擇。

LongchampLogo風潮持續延燒

Longchamp 推出 LGP 系列字樣設計，將 Logo 玩出新生命。

Paul Smith閃耀的細節設計

如果你衣櫃已經有一堆基本款白T，那要不要試試這件燙上亮片的款式。

Maje 格紋高跟鞋

格紋跟鞋不誇張又有特色的設計，一定能讓妳穿搭畫龍點睛。

Fendi螢光滾邊復古印花

Fendi 用經典印花搭配螢光色彩，妳就算一身穿的簡單換上它也會很帥。

Lous Vuitton 特殊鞋跟設計

Louis Vuitton 用品牌 Monogram 設計的鞋跟，讓一雙瑪莉珍鞋帥起來！

Levi's 褲子車反比較帥

Levi's 日本品牌 Beams 將一條經典基本款的501牛仔苦反車，讓妳靠一條褲就很吸睛。

Maje想要多性感就拉多高

在一條寬管直筒褲旁加上拉鍊，在中性的褲款下依舊能耍性感。

Sandro 顯腿長靠這條

中高腰設計加上一條無限延伸的車線，想要比例好就買這一件。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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