找回粉嫩感！「嘴唇」出現這6大危機可能是唇彩惹的禍

唇色總是暗沉，羞得不敢裸唇見人嗎？厚重的霧面唇彩、膏狀唇露一層一層疊上去，看似蓋住了老態的病樣，殊不知也把唇部肌膚的健康鎖死了！愛唇膏如癡的水水們要當心，當嘴唇像妳發出這「六項警訊」，代表妳的唇彩、保養選錯了！

找回18歲粉紅水嫩唇！

唇彩就像是整體妝容的氣色來源！把唇彩視做第二生命的水水們，在每天唇膏層層疊擦的程序下，似乎也忘了唇部肌膚的健康。保濕、保養固然重要，但讓妳流失粉嫩Q彈雙唇的主因更可能是選錯了唇膏或平時的壞習慣。國內外美容師篩選6大常見唇部問題，針對暗沉、脫皮甚至泛紅通通對症下藥。

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「蒼白唇色」－補血養唇

是否常常覺得，明明沒生病，但只要一素顏就會顯得一臉病懨懨毫無血色呢？水水們，唇色太淡可不是件好事，尤其當你的唇色泛白時，就要注意是否是身體發出的警訊！

唇色蒼白代表身體可能有缺血或貧血的問題，除了在飲食上，可以多攝取紅棗、枸杞、豬肝、莓果等補血食材，在日常生活中也可以利用眼唇活膚霜替代唇膏，像呵護肌膚般給予嘴唇最細緻的修護，就能快速恢復讓人看得都想啵一口的粉嫩裸唇。



「唇色暗沉」－保濕防曬不能少

唇色暗沉是每個女孩們妝容下永遠的痛，只要是有化妝習慣的女孩，10個就有8個有暗沉的問題，但別以為暗沉只是天生黑色素累積！平時除了唇膏卸妝要仔細，唇部缺水、防曬未然、角質推積都是導致唇色黑黑的元兇。在保養上，夜晚可以先用富含維生素E的保養油軟化死皮，睡前再敷上厚厚的護唇膏或晚安唇膜鎖住肌膚水分。

早上出門上唇膏前，也一定要記得先上一層含有防曬係數的護唇膏，才能有效淡化唇色暗沉。至於唇膏的選擇，有暗沉困擾的水水們，想回復水潤嫩唇，那些染唇露、持色力度強的唇彩快先斷捨離，今夏光澤水感唇膏才是最好的選擇。



「上唇發黑」－維生素C蔬果多多吃

唇色不均唇膏質地只好越用越重？甚至唇膏一層一層的上還是無法有專櫃Model清透自然的妝感該怎麼辦？水水們莫慌，上唇發黑暗沉，全都是黑色素堆積、無法正常代謝惹的禍。

平時餐前飯後可以多補充富含維生素C的蔬果或是保健品幫助嘴角美白，晚上保養，同樣用維生素E保養油按摩唇部及唇周加速吸收，不過最重要的是，一但發現自己唇色暗沉、不均，就要立即改掉「疊擦唇膏」的壞習慣，並以水感、清透色系和質地的唇膏作替代，畢竟得先養好嘴唇才能美美上妝啊！

「乾燥脫皮」－霧面唇彩斷捨離

近年歐美彩妝品牌燒到各路水水都淪陷，霧面、絲絨感唇彩既時尚又超有氣勢，但最大的敗筆就是一不小心就會乾到死皮、唇紋通通跑出來嚇人！想擺脫乾燥脫皮的梅子嘴，除了時時刻刻加強唇部保濕外，日常「舔嘴唇」的壞習慣更是罪魁禍首之一。

在家可以用紅糖與潤膚油混合按摩唇部去除死皮，再用熱毛巾熱敷嘴唇軟化肌膚；再者睡前可以厚敷護唇膏和唇膜加強鎖水。至於出外，不僅富含保養成分的滋潤唇膏是首選，「護唇膏」更是片刻不得離身，只要覺得乾就補，片刻不能懈怠。



「唇周發黑」－ 去角質、清潔加強火力

女明星們零毛孔般陶瓷肌膚背後的祕密其實就是洗臉和卸妝上的重視！老是覺得唇周像是為了一圈鬍子，黑黑又髒髒嗎？

那是因為妳的清潔沒有做徹底！每天上唇膏，唇周角質層堆得越來越厚，這時平日的去角質功夫就要開到最強馬力，除了以紅糖或磨沙質地產品去除老廢角質，夜晚也可以適度擦上美白產品淡化黑色素，至於那些誘人的唇彩，還是先別碰吧！免得找回18歲裸唇不成，這些唇周黑印子還跟著妳一輩子。

「唇炎起屑」－拒絕香水系唇彩

唇部警訊紅色警報！卸下唇妝發現嘴唇肌膚紅腫、發癢、起皮屑甚至還有些敏感嗎？根據國外美容師統計，自2017年起受唇炎所擾的女性一年比一年多，而造成唇炎的真兇，除了誤用劣質唇彩外，免疫系統失調或是經常性「舔、咬」嘴唇都是傷害唇部的關鍵。

倘若發現有唇驗症狀，可以先用紗布塗抹凡士林濕敷嘴唇做舒緩，再去找皮膚科醫師開藥診治，不過最重要的，是不要再使用刺激性較強、香味較重的唇彩產品，並以天然無添加的護唇膏作替代，才是上上之策！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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